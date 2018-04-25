Стало известно о бизнесе Трампа в Украине

Компания Трампа рассматривала по меньшей мере два проекта на украинской территории: гостиницу с гольф-клубом и яхт-клуб на морском побережье Ялты.

В 2006 году Дональд Трамп-младший вместе с сестрой Иванкой хотели открыть в Украине отель и гольф-клуб, пишет Politico. Семья Трампа планировала построить сеть изысканных курортов в постсоветских странах. И Украина казалась им очень перспективной.

В рамках своих первоначальных инициатив Trump Organization привлекла застройщиков Дмитрия Буряка и Феликса Сатера. Они оба имели деловые интересы в России. Компания рассматривала по меньшей мере два проекта на украинской территории: гостиницу с гольф-клубом и яхт-клуб на морском побережье Ялты.

Украинское правительство дало Trump Organization право на строительство в обоих городах. Не известно, почему ни один из проектов так и не был реализован.