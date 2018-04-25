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Стало известно о бизнесе Трампа в Украине

Photo by IoSonoUnaFotoCamera on Foter.com / CC BY-SA

Компания Трампа рассматривала по меньшей мере два проекта на украинской территории: гостиницу с гольф-клубом и яхт-клуб на морском побережье Ялты.

В 2006 году Дональд Трамп-младший вместе с сестрой Иванкой хотели открыть в Украине отель и гольф-клуб, пишет Politico.  Семья Трампа планировала построить сеть изысканных курортов в постсоветских странах. И Украина казалась им очень перспективной.  

В рамках своих первоначальных инициатив Trump Organization привлекла застройщиков Дмитрия Буряка и Феликса Сатера. Они оба имели деловые интересы в России.  Компания рассматривала по меньшей мере два проекта на украинской территории: гостиницу с гольф-клубом и яхт-клуб на морском побережье Ялты.

Украинское правительство дало Trump Organization право на строительство в обоих городах. Не известно, почему ни один из проектов так и не был реализован.  

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В 2005 году министр транспорта Украины Евгений Червоненко говорил, что Трамп собирается инвестировать около 500 миллионов долларов. Но другие сообщения указывают на то, что Trump Organization планировала продавать франшизу своего бренда и получать выплаты от любого украинского проекта вместо того, чтобы владеть недвижимостью. Эту модель компания использовала во многих уголках мира.

Многие в Украине приветствовали намерения семьи Трамп.  «Эксперты говорят, что интерес таких людей, как Дональд Трамп, к украинскому рынку – это большое преимущество для нашей страны. Это определенного рода официальное признание мировыми институтами, что украинская недвижимость заслуживает финансирования», — писало издание Delo.ua в 2008 году.  

Trump Organization работало с Буряком. Он управлял компанией DeVision, которая называла себя одной из крупнейших на рынке недвижимости в Украине. Буряк также был вице-президентом Petrochemical Holding, которой принадлежала DeVision. 

korrespondent.net

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