  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Либерализация электроснабжения: что ждет потребителей?

Подробнее...
default image
Культура – на голодном пайке

Подробнее...
default image
Государство благосостояния и социальный диалог

Подробнее...
default image
В Европарламенте – о судьбе русских СМИ в странах Балтии и Украине

Подробнее...
default image
Китай: действия США наносят урон системе международного контроля вооружений

Подробнее...
default image
Протестующие водители грузовиков: работодатели могут платить больше

Подробнее...
default image
В Латвии электронные деньги объявят вне закона

Подробнее...
default image
В.Зеленский услышал сигнал Литвы о БелАЭС, но о решениях не говорит

Подробнее...
default image
Аварийно остановлена работа Achema, произошел выброс загрязнений

Подробнее...
default image
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

Подробнее...
default image
В США мексиканских наркодилеров приравняют к террористам

Подробнее...
default image
Г.Науседа желает В.Зеленскому не идти на уступки на переговорах

Подробнее...
default image
Г.Науседа: необходимо преобразовать механизм формирования бюджета

Подробнее...
default image
Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

Подробнее...
default image
После вето Турции на планы обороны Г.Науседа надеется, что НАТО найдет решения

Подробнее...
default image
Германия поддерживает подход Литвы к безопасности ОАЭС

Подробнее...
default image
Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс надеется, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии

Подробнее...
default image
Украина и Эстония усилят совместное сотрудничество

Подробнее...
default image
Бизнес предлагает латать бюджетные дыры привлечением новых инвесторов

Подробнее...
Культура

Борьба гениев в фильме «Война токов»

6 декабря в кинотетрах состоится показ величественной истории конца XIX в., основанной на реальных фактах, — «Война токов». Фильм расскажет о потребовавшем огромных сил интеллектуальном соперничестве трех гениев – Томаса Эдисона (акт. Бенедикт Камбербэтч), Николы Теслы (акт. Николас Холт) и Джорджа Вестингауза (акт. Майкл Шеннон) за способы и возможности подачи электроэнергии, которые были признаны лишь в 2007 г.

Эта история лишь на первый взгляд кажется немного старомодной, на деле же она чрезвычайно современна, так как символизирует все те интеллектуальные баталии и   эмоциональные   потрясения,  которые будоражат сейчас Кремниевую Долину, и не только. Но начнем по порядку.

 Америка накануне великих открытий. Интригующее противостояние изобретателей, наэлектризованное высокомерным и самоуверенным Томасом Эдисоном, достигло предела. Не жалея эпитетов, Эдисон беспощадно клеймит Теслу и Вестингауза: заказные статьи в газетах, открытые нападки с компрометирующими подробностями личной жизни, несуразные обвинения и даже саботаж! 

Эти мужчины как капризные дети, и не важно, что один из них крупный промышленник, а другой выдающийся инженер — дерутся, ябедничают, ломают друг у друга любимые игрушки. И о чем спорят-то: какой ток лучше. Но за этим кроется не столько принципиальный подход, сколько недетские миллиардные прибыли и власть.

 Каждому из них придется жертвовать самым дорогим и отказываться от привычных вещей. Кто-то не выдержит и отступит. Но игра стоит свеч.

 Как заставить весь мир поверить в твою идею? Как не потерять любовь в честолюбивой погоне за могуществом и славой? Как доказать, что только ты можешь осветить этот путь?

Информация GPĮ

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600