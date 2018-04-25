Борьба гениев в фильме «Война токов»

6 декабря в кинотетрах состоится показ величественной истории конца XIX в., основанной на реальных фактах, — «Война токов». Фильм расскажет о потребовавшем огромных сил интеллектуальном соперничестве трех гениев – Томаса Эдисона (акт. Бенедикт Камбербэтч), Николы Теслы (акт. Николас Холт) и Джорджа Вестингауза (акт. Майкл Шеннон) за способы и возможности подачи электроэнергии, которые были признаны лишь в 2007 г.

Эта история лишь на первый взгляд кажется немного старомодной, на деле же она чрезвычайно современна, так как символизирует все те интеллектуальные баталии и эмоциональные потрясения, которые будоражат сейчас Кремниевую Долину, и не только. Но начнем по порядку.

Америка накануне великих открытий. Интригующее противостояние изобретателей, наэлектризованное высокомерным и самоуверенным Томасом Эдисоном, достигло предела. Не жалея эпитетов, Эдисон беспощадно клеймит Теслу и Вестингауза: заказные статьи в газетах, открытые нападки с компрометирующими подробностями личной жизни, несуразные обвинения и даже саботаж!

Эти мужчины как капризные дети, и не важно, что один из них крупный промышленник, а другой выдающийся инженер — дерутся, ябедничают, ломают друг у друга любимые игрушки. И о чем спорят-то: какой ток лучше. Но за этим кроется не столько принципиальный подход, сколько недетские миллиардные прибыли и власть.

Каждому из них придется жертвовать самым дорогим и отказываться от привычных вещей. Кто-то не выдержит и отступит. Но игра стоит свеч.

Как заставить весь мир поверить в твою идею? Как не потерять любовь в честолюбивой погоне за могуществом и славой? Как доказать, что только ты можешь осветить этот путь?

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