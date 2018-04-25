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Происшествия

Борьба литовских таможенников с транзитом контрафактов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Любой товар может содержать в себе различные объекты права интеллектуальной собственности. Контрафактной является продукция, которая используется в хозяйственном обороте с нарушением прав интеллектуальной собственности. За 12 месяцев прошлого года Литовские таможенники выявили 667 случаев транзита таких товаров.

Сотрудники таможни Литвы за прошедший год изъяли 540 тысяч единиц контрафактной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что количество изъятой продукции на 29 процентов больше, чем в 2018 году. Тогда было изъято 386 тысяч единиц.

В частности, Государственная служба продовольствия и ветеринарии перехватила 335 тысяч поддельных конфет в рамках сотрудничества с Европолом и Интерполом по борьбе с контрафактными продуктами питания и напитками. Благодаря совместным действиям литовских служб эти  конфеты не поступили на рынок.

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Случаи задержания крупных партий поддельных конфет неизвестного происхождения не являются уникальными. В мае 2019 после двух лет судебных разбирательств было вынесено окончательное решение Апелляционного суда Литвы в отношении задержания более 24 тысяч поддельных конфет с игрушками, незаконно маркированных торговыми марками F1 и Formula 1.

Также прошлым летом таможня Литвы в сотрудничестве с Европейской комиссией и таможней Гонконга приняла участие в операции по обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности. Цель состояла в том, чтобы обнаружить контрафактные сотовые телефоны, батареи, часы во время перевозки товаров из Гонконга. В ходе операции было задержано 159 единиц товара.

Сотрудники таможни отмечают, что одной из основных задач в борьбе с подобными нарушениями является привлечение внимания общественности к тому, какой ущерб они наносят не только правообладателям торговых марок, но и государственному бюджету, честному бизнесу и потребителям.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ

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