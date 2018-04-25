Борьба литовских таможенников с транзитом контрафактов

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Любой товар может содержать в себе различные объекты права интеллектуальной собственности. Контрафактной является продукция, которая используется в хозяйственном обороте с нарушением прав интеллектуальной собственности. За 12 месяцев прошлого года Литовские таможенники выявили 667 случаев транзита таких товаров.

Сотрудники таможни Литвы за прошедший год изъяли 540 тысяч единиц контрафактной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что количество изъятой продукции на 29 процентов больше, чем в 2018 году. Тогда было изъято 386 тысяч единиц.

В частности, Государственная служба продовольствия и ветеринарии перехватила 335 тысяч поддельных конфет в рамках сотрудничества с Европолом и Интерполом по борьбе с контрафактными продуктами питания и напитками. Благодаря совместным действиям литовских служб эти конфеты не поступили на рынок.