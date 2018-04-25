Главный торговый партнер Литвы – Россия

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В прошлом году экспорт литовских товаров, по сравнению с 2018 годом, вырос на 4,8% до 29,6 млрд евро, а импорт – на 2,8% до 31,8 млрд евро, сообщает BNS.

Дефицит внешней торговли в прошлом году составил 2,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики. Больше всего экспортировалось в Россию, Латвию, Польшу и Германию. Больше всего импортировалось из России, Польши, Германии и Латвии.

Литва в основном экспортирует и импортирует минеральные продукты, машины и механическое оборудование, электрооборудование, продукцию химпромышленности и родственных с ней отраслей.

Основную часть экспортируемых товаров литовского происхождения составляют нефтепродукты. Основными партнерами по экспорту товаров литовского происхождения являются Германия, Польша, Латвия, Швеция и США.