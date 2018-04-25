Борьба с «тенью» в медицине

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В июне на заседании Координационной комиссии правительства по снижению теневой экономики обсуждались меры по борьбе с «тенью» в стоматологическом и ортопедическом секторах. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Заместитель министра здравоохранения Кристина Гаруолене представила результаты изменений в системе стоматологического лицензирования. С 4 мая лицензирование передано от Палаты стоматологов в Государственную службу аккредитации в сфере здравоохранения при Минздраве. В настоящее время служба просматривает полученные данные, выясняя причины неверных сведений.

Например, по данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), существует около сотни нефункционирующих стоматологических учреждений, лицензии которых не отозваны и не приостановлены. При этом некоторые из них не работают более пяти лет.

«К сожалению, при лицензировании стоматологических учреждений Палата стоматологов в принципе не контролировала лицензированную деятельность этих органов, не обращала внимания на качество услуг стоматологической помощи и не обеспечила одобрения конкретных требований к предоставлению этих услуг, без которых надлежащий надзор невозможен», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что изменения в системе стоматологического лицензирования сделают ее более понятной для стоматологов, которые работают в этой системе, а также для получающих стоматологические услуги пациентов. В правительстве рассчитывают, что эта система станет более прозрачной и более выгодной для государственного бюджета, а также повысит налоговую дисциплину стоматологических компаний.

Другая мера прозрачности заключается в том, что стоматологические учреждения должны будут использовать информационную систему и предоставлять необходимые данные, чтобы избежать прекращения деятельности. В то же время надзорные органы будут иметь подробные и точные данные, необходимые для анализа деятельности учреждений, выявления рисков и планирования проверок.

«В стоматологическом секторе большинство компаний и специалистов хотят работать прозрачно и добросовестно. К сожалению, им сложно конкурировать с теневыми субъектами. Поэтому правительство продолжает работать, чтобы помочь честному бизнесу. Но здесь также важна роль гражданского общества – пациенты, запрашивающие счета за предоставленные услуги, способствуют повышению прозрачности и снижению уровня тени. В то же время важно отметить, что, если во время лечения произошел несчастный случай, пациент, не представивший документы, подтверждающие получение услуги, не сможет рассчитывать на компенсацию за ущерб», – заявил председатель Координационной комиссии по снижению теневой экономики Альгирдас Стончайтис.

Также в ходе встречи обсуждались риски в сфере ортопедии. Служба специальных расследований выявила несколько таких рисков в ключевых аспектах. В частности, указывалось, что связи медработников с ортопедическими компаниями представляют риск из-за патронажа при отправке пациентов в конкретные компании и навязывании ортопедического устройства, которое не является необходимым для больного. Также существует риск фиктивных записей в медицинских документах, а желание компаний получить более высокую компенсацию за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования может привести к декларированию серийно выпускаемых по индивидуальному заказу ортопедических устройств.

Комиссия поручила укрепить систему выпуска ортопедического оборудования и возмещения расходов на него и повысить межведомственную направленность на этот сектор.

В 2019 и 2018 годах средства Фонда обязательного медицинского страхования, потраченные на ортопедические приспособления, превысили 12 миллионов евро. В 2020 году на эти цели было выделено 13,5 миллиона евро.