default image
Минздрав просит понимания

Подробнее...
default image
Что изменилось во втором полугодии?

Подробнее...
default image
Борьба с «тенью» в медицине

Подробнее...
default image
Вячеслав Занкин: Не жертвуйте своими ногами ради красоты

Подробнее...
default image
Рекордные налоговые переплаты

Подробнее...
default image
Находки в доме «черного копателя”

Подробнее...
default image
Экология Балтики

Подробнее...
default image
История - как трагедия и как фарс

Подробнее...
default image
Сценарий экономического развития

Подробнее...
default image
Порядок движения в Старом городе

Подробнее...
default image
Активный отдых у Белого моста

Подробнее...
default image
Денежная помощь: легко приходит - легко уходит?

Подробнее...
default image
Осторожно, клещи!

Подробнее...
default image
Преподобный Леонтий (Карпович)

Подробнее...
default image
Котенок из Авиженяй

Подробнее...
default image
Аэропорты Литвы реализуют проект «Подсолнух неочевидного нарушения здоровья»

Подробнее...
default image
Собор Святой Софии в Турции перестал быть музеем

Подробнее...
default image
НАТО усилит присутствие в Черном море

Подробнее...
default image
Внедрить голосование по интернету к этим выборам может не хватить времени - глава ГИК

Подробнее...
default image
Миллионам людей грозит голод из-за карантина и коронавируса

Подробнее...
default image
Литва выделила 10 тыс. евро Узбекистану для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Реализовать соглашение партий о 2,5% на оборону будет сложно, но возможно – Г.Науседа

Подробнее...
default image
Ирландия отменит карантин для въезжающих из стран "зелёного" списка

Подробнее...
default image
В США введут запрет на госзакупки у компаний, использующих продукцию Huawei

Подробнее...
default image
Главком ВС: система ПВО Литвы вышла на новый уровень

Подробнее...
default image
ООН: из-за пандемии упало число мигрантов и беженцев

Подробнее...
default image
Г.Науседа надеется на справедливое распределение Фонда восстановления экономики ЕС

Подробнее...
default image
Й. Столтенберг: рост военных расходов поможет восстановить экономику

Подробнее...
default image
С начала пандемии коронавируса в Литву прибыло более 360 заразившихся COVID-19

Подробнее...
default image
Италия запретила въезд гражданам из 13 стран

Подробнее...
default image
Г. Науседа: после окончания кризиса нужно будет вернуться к финансовой дисциплине

Подробнее...
default image
За сутки подтверждено четыре новых случая коронавируса, общее число - 1861

Подробнее...
default image
Мировой океан очистили от пластика

Подробнее...
default image
Банк Литвы выпускает первую мире коллекционную криптомонету LBCOIN

Подробнее...
default image
Г.Науседа: Литва прилагает максимальные усилия по бойкоту электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
ЕС выделило еще 15 миллионов евро на борьбу с пустынной саранчой в Африке

Подробнее...
default image
Еврокомиссия: Игрушки включены в список самых опасных изделий

Подробнее...
default image
Г. Науседа обещает быть принципиальным при формировании нового Кабмина после выборов

Подробнее...
default image
Число крайне бедных людей возрастет впервые с 1998 года из-за пандемии - ООН

Подробнее...
default image
Если Беларусь будет преследовать оппонентов, то Литва может пересмотреть отношения

Подробнее...
TOP,Здравоохранение

Борьба с «тенью» в медицине

Фото pixabay.com

В июне на заседании Координационной комиссии правительства по снижению теневой экономики обсуждались меры по борьбе с «тенью» в стоматологическом и ортопедическом секторах. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Заместитель министра здравоохранения Кристина Гаруолене представила результаты изменений в системе стоматологического лицензирования. С 4 мая лицензирование передано от Палаты стоматологов в Государственную службу аккредитации в сфере здравоохранения при Минздраве. В настоящее время служба просматривает полученные данные, выясняя причины неверных сведений.

Например, по данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), существует около сотни нефункционирующих стоматологических учреждений, лицензии которых не отозваны и не приостановлены. При этом некоторые из них не работают более пяти лет.

«К сожалению, при лицензировании стоматологических учреждений Палата стоматологов в принципе не контролировала лицензированную деятельность этих органов, не обращала внимания на качество услуг стоматологической помощи и не обеспечила одобрения конкретных требований к предоставлению этих услуг, без которых надлежащий надзор невозможен», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что изменения в системе стоматологического лицензирования сделают ее более понятной для стоматологов, которые работают в этой системе, а также для получающих стоматологические услуги пациентов. В правительстве рассчитывают, что эта система станет более прозрачной и более выгодной для государственного бюджета, а также повысит налоговую дисциплину стоматологических компаний.

Другая мера прозрачности заключается в том, что стоматологические учреждения должны будут использовать информационную систему и предоставлять необходимые данные, чтобы избежать прекращения деятельности. В то же время надзорные органы будут иметь подробные и точные данные, необходимые для анализа деятельности учреждений, выявления рисков и планирования проверок.

«В стоматологическом секторе большинство компаний и специалистов хотят работать прозрачно и добросовестно. К сожалению, им сложно конкурировать с теневыми субъектами. Поэтому правительство продолжает работать, чтобы помочь честному бизнесу. Но здесь также важна роль гражданского общества – пациенты, запрашивающие счета за предоставленные услуги, способствуют повышению прозрачности и снижению уровня тени. В то же время важно отметить, что, если во время лечения произошел несчастный случай, пациент, не представивший документы, подтверждающие получение услуги, не сможет рассчитывать на компенсацию за ущерб», – заявил председатель Координационной комиссии по снижению теневой экономики Альгирдас Стончайтис.

Также в ходе встречи обсуждались риски в сфере ортопедии. Служба специальных расследований  выявила несколько таких рисков в ключевых аспектах. В частности, указывалось, что связи медработников с ортопедическими компаниями представляют риск из-за патронажа при отправке пациентов в конкретные компании и навязывании ортопедического устройства, которое не является необходимым для больного. Также существует риск фиктивных записей в медицинских документах, а желание компаний получить более высокую компенсацию за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования может привести к декларированию серийно выпускаемых по индивидуальному заказу ортопедических устройств.

Комиссия поручила укрепить систему выпуска ортопедического оборудования и возмещения расходов на него и повысить межведомственную направленность на этот сектор.

В 2019 и 2018 годах средства Фонда обязательного медицинского страхования, потраченные на ортопедические приспособления, превысили 12 миллионов евро. В 2020 году на эти цели было выделено 13,5 миллиона евро.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.