Вячеслав Занкин: Не жертвуйте своими ногами ради красоты

Фото из личного архива В.Занкина

«Возникновение заболеваний и деформаций в суставах, как правило, имеют полиэтиологический фактор, когда сразу несколько причин могут оказать большое влияние. Но основным фактором всегда будет наследственность – то, что достается нам от родителей», – говорит Вячеслав Занкин, ортопед-травматолог столичной «Центро» поликлиники.

Ежегодно доктор В. Занкин оперирует до 300 больных. Он ставит буквально на ноги не только людей с проблемами суставов стопы, но и возвращает к полноценной жизни пациентов с проблемами суставов кистей рук, плеч и т.д.

Стать врачом для него было целью, а не мечтой. «Это космонавтами, пожарными мечтают стать, – говорит он. – А стать врачом – это стремление к цели». На вопрос, почему выбрал хирургическую специальность, а именно ортопеда-травматолога, лаконично отвечает: «Такая физическая работа импонирует любому мужчине». Вот уже 18 лет В. Занкин этой работой и занимается.

– Принято считать, что болезни суставов – это участь пожилых людей в силу возрастных дегенеративных изменений. Однако сейчас все больше говорят о том, что большинство болезней помолодело. Кто ваш основной пациент?

– Я бы не сказал, что болезни суставов помолодели, все-таки это возрастные проблемы. Рано или поздно люди сталкиваются с возрастными изменениями, иными словами, со старением. Соответственно, появляются различные проблемы, в том числе проблемы с суставами, сухожилиями. Ведь никто моложе не становится, следовательно, все только ухудшается. А если говорить конкретно, то основным пациентом врача, специализирующегося на болезнях суставов, чаще бывает женщина 50 лет и старше, когда в ее организме начинают происходить гормональные изменения, связанные с менопаузой.

– Насколько проблемы с суставами стопы распространены по сравнению, скажем, с болезнями тазобедренного или коленного сустава?

– Примерно одинаково. С проблемами стопы сталкиваются как минимум около 30 проц. всего населения, то есть каждый третий человек, и в основном женщины.

– Специфика работы человека откладывает отпечаток на локализацию болезни?

– Конечно. Если у вас, например, стоячая работа или работа, связанная с какими-то физическими нагрузками, естественно, основной удар примет на себя стопа. Боли в стопе будут проявляться гораздо чаще, соответственно, намного быстрее начнет развиваться деформация. Если у человека сидячая работа, то со временем может происходить застывание суставов или укорочение сухожилий, которое тоже приведет к осложнениям. Сюда надо добавить вес и возраст, которые способствуют развитию болезни.

В любом случае возникновение болезни чаще бывает у женщин в силу их анатомических изменений, – во-первых, все суставы и связки у них намного слабее от рождения, и, во-вторых, гормональные изменения, которых у мужчин просто не бывает. У мужчин проблемы с суставами чаще могут возникнуть из-за физических нагрузок или по причине их травматического повреждения.

Изменения у женщин в самих суставах и в стопе происходит в определенные пики, когда меняется гормональный фон. Сначала в период полового созревания – это 13 -16 лет, потом в результате беременности, когда связки суставов становятся более эластичными, чтобы подготовить организм к родам, и затем гормональные изменения в организме после 50 лет, в период менопаузы.

Если говорить, например, о болезнях плечевых суставов, то, если мужчина или женщина маляр, вероятность заболевания одинаковая, но у женщины боли могут начаться раньше.

– Как может проявляться болезнь?

На начальных стадиях заболевания возникают боли, опухоль, покраснение тканей. Сустав становится толще, уменьшается амплитуда движения. Меняется походка, пациент сложнее толерирует физическую нагрузку.

Если консервативное лечение не применить своевременно, начинают развиваться необратимые деформации стопы. Суставы деформируются и застывают, из-за того, что изменяется эластичность и упругость тканей в связках, oни становятся более слабыми. Тогда косточки начинают выходить из сустава и деформироваться. Сухожилия становятся необратимо укороченными, что приводит к hallux valgus деформации, то есть к искривлению большого пальца стопы.

Кроме того, встречаются и молоткообразные изменения пальцев стопы, когда пальцы приобретают форму молоточка. К сожалению, они не излечимы обычными консервативными средствами. Их решение только хирургическое.

Немаловажную роль в проявлении болезни играет плоскостопие, которое может быть как врожденным (чаще всего), так и приобретенным. Человек может всю жизнь или до определенного момента прожить с плоскостопием, пока не начнутся проблемы. Но они могут и не начаться, в таком случае диагноз «плоскостопие» воспринимается как данность, а не как болезнь. Болезнью считается только та деформация, которая вызывает боли, необратимые симптомы.

Однако не все обращаются к врачу, когда болезнь зашла не так далеко и еще можно избежать необратимых процессов. Если на начальной стадии болезни можно что-то подлечить, что-то поменять, то, когда начинается необратимая стадия деформации, ее без хирургического вмешательства не устранить, поскольку никакой другой способ уже не поможет.

– А климат может повлиять на проблемы с суставами?

– Скорее всего, влажный климат влияет на проблемы с суставами. Однако в этом случае суставы больше подвержены воспалительным заболеваниям, но не деформациям конечностей.

Еще большое влияние оказывают культурные традиции. Например, те, кто был в Англии, могли видеть, что в холодное время года люди часто одеваются не по сезону – носят меньше одежды. С одной стороны, таким образом они пытаются закаляться, а с другой, у них гораздо больше болезней суставов, чем у нас.

– Сегодня интернет практически заменил врачей, люди ставят сами себе диагноз и занимаются самолечением. За свою практику сталкивались с такими пациентами?

– С интернетом и с его потоком информации мы не можем даже конкурировать (смеется). Как правило, очень большое количество пациентов приходят к нам уже после косметологов. Сначала увидел сосед, затем косметолог, и только потом врач. Конечно, во всемирной паутине появляется очень много информации, и зачастую развеивать все эти мифы достаточно сложно.

Тем более многое из того, что рекламируют, не действует ни на самого пациента, ни на стопу. И в итоге приходится лечить нам, врачам, и лечение бывает достаточно долгое, при котором быстрых результатов никогда не бывает.

– Появились ли сегодня какие-то инновационные технологии в хирургии стопы, которых, к примеру, не было лет десять назад?

– Каждый день появляется что-то новое. Мы иногда не успеваем даже за всеми инновациями проследить. Как правило, они стоят денег, и в медицине очень долгая кривая обучения. То есть инновация появляется, и, пока врачи возьмут ее на вооружение, проходят годы.

– Играют ли роль наследственные факторы в проявлении болезни?

– Как правило, причиной бывает совокупность различных факторов. Возникновение заболеваний и деформаций в суставах обычно имеет полиэтиологический фактор, когда сразу несколько причин могут оказать большое влияние – неудобная обувь, влажный климат, физическая нагрузка, большой вес. Но наиболее значимым фактором из всех всегда будет наследственность – то, что достается нам от родителей. Если у человека нет наследственной предрасположенности, то еще не очевидно, что все остальные факторы вдруг возьмут и выстрелят.

Системные болезни тоже оказывают влияние – ревматоидный артрит, неспецифический артрит, псориаз, подагра могут спровоцировать проблемы с суставами стопы.

На появление болезни влияют полученные когда-то травмы. Они обязательно рано или поздно проявятся. Это может быть падение в детстве, которое аукнется лет через 20-30. Или серьезный перелом, который может привести к изменениям в суставах на всю дальнейшую жизнь. Другое дело микротравмы, которые мы получаем из года в год с каждым нашим шагом. Человек совершает около 10 тысяч шагов каждый день, и если вдруг появляется хотя бы небольшой источник дискомфорта, то тогда шаг за шагом постепенно начинают возникать воспалительные процессы, перерастающие в хронические изменения в тканях. Поэтому многие пациенты не могут сказать, когда они заболели и когда это случилось, поскольку эти процессы могут формироваться годами.

– Сейчас принято говорить, что женщины – любительницы высоких каблуков становятся их жертвами. Как вы считаете, проблемы со стопой могут возникнуть из-за ношения обуви на каблуках?

– Если нет генетической предрасположенности, то женщина всю жизнь может проходить на каблуках, и ничего не изменится. Другое дело высота каблука. Если высота каблука достигает 3-4 см, а это физиологический подъем стопы, то, как правило, неудобств не бывает. Но когда его высота больше 5 см и может доходить до 15 см, то это провоцирует появление деформации передней части стопы, так называемых косточек. Кроме того, если обувь узкая или мала, начинается деформация пальцев, молоткообразная деформация, когда пальцы начинают сгибаться и с годами уже не разогнутся.

– Что бы вы посоветовали в качестве превенции, чтобы не попасть на стол хирурга?

– Надо знать и контролировать свои нагрузки, держать баланс между фазами напряжения и расслабления. Если вы делаете шаг, то сначала идет удар о поверхность земли, а потом расслабление. И все это должно иметь определенный баланс. Нельзя постоянно отдыхать, потому что тогда ткань просто-напросто ослабнет и при обыкновенной нагрузке будет реагировать воспалением, а с другой стороны, если постоянно напрягать ткани или органы, они будут дряхлеть. Поэтому должно быть постоянное равновесие: надо выработать привычку к утренней зарядке, можно даже и к вечерней, причем делать ее на регулярной основе; проходить ежедневно определенное количество шагов (желательно делать 10 тыс. шагов, не меньше), если у вас сидячая рутинная работа, обязательно делать перерывы, двигаться.

Нельзя забывать, что вся хирургия стопы начинается с обуви. У вас должна быть удобная обувь, с нормальным супинатором, с нормальным подъемом, ни в коем случае она не должна быть узкой или мала. Нельзя жертвовать своими ногами ради красоты.

Наталья ТРОЯНОВА