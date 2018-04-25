Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

На этой неделе изменился порядок движения в Старом городе. Цель перемен — уменьшение количества автомобилей в этой части столицы. Водители не смогут проехать по Старому городу транзитом.

Посетители Старого города и жители по-прежнему смогут попасть в старую часть, к себе домой, к месту работы и т.д., но не смогут пересечь эту часть города транзитом — то есть выедут там же, откуда въедут. Всего будет четыре зоны разного цвета – там будет возможно только одностороннее движение, сообщает Вильнюсское самоуправление.

Старый город поделили на четыре зоны: коричневую (ул. Траку), оранжевую (ул. Исландиес), фиолетовую (ул. Субачяус) и голубую (ул. Латако). Основные въезды — через ул. Траку, Исландиес, Субачяус и Латако, а выезды – ул. Вису Швянтую, Клайпедос и Университето. Въехать в Старую часть можно и через другие улицы, но все они входят в одну из четырех зон. В каждой зоне 1-2 выезда, движение регулируется знаками и заграждениями. Таксисты смогут приезжать в Старый город, но должны учитывать новый порядок движения.

В будущем муниципалитет намерен оборудовать в Старом городе места посадки и высадки пассажиров. По данным мэрии, сейчас транзит в Вильнюсе составляет 40%, а утром до 70% потока. Это повышает уровень загрязнения и шума, влияет на состояние исторических зданий, на качество жизни и проведения досуга. Новшества не коснутся общественного транспорта, который курсирует в Старом городе.

«Самое главное — не спешить и ехать в нужный район на разрешенной скорости (20 км/ч), чтобы успеть рассмотреть дорожные знаки», — советует заместитель мэра Витаутас Миталас.

Планируется, что в будущем общественный транспорт станет более интенсивно курсировать по Старому городу, появится больше маршрутов, будут оборудованы новые остановки, а перевозить пассажиров по возможности будет экологически чистый общественный транспорт.

Найти ответы на вопросы, связанные с петлеобразным движением, а также высказать свои предложения вильнюсцы могут на сайте www.senamiestis2030.lt.

Информация «ЛК», vilnius.lt