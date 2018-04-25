Борьба за чистый воздух в мегаполисах

Фото www.pixabay.com

Проблема загрязнения воздуха в мегаполисах стоит в последнее время очень остро. Власти городов в самых разных уголках мира стремятся снизить уровень вредных выбросов, чтобы жителям легче дышалось. Для этого они используют самые разные способы, о которых мы и расскажем ниже.

Запрет на въезд в центр города на личном транспорте

Не секрет, что для улучшения качества воздуха в мегаполисах власти городов всячески стимулируют население чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного. Для этого ряд городов ввел правило на запрет въезжать в центр города на личном транспорте. В частности, в столице Норвегии, городе Осло, власти планируют ввести полный запрет на въезд личных автомобилей в центр города. Вместо этого муниципалитеты активно инвестируют в развитие велосипедного транспорта и инфраструктуры для такого вида перемещения. По их мнению, это позволит улучшить качество воздуха в центре города и снизить уровень вредных выбросов.

Не отстают и власти Мадрида. К 2020 г. в центре города не останется места для личного транспорта, так как в настоящий момент идет масштабная перепланировка центральных улиц, с тем чтобы по ним было удобнее ходить пешком, а не ездить на автомобилях. Бельгийский Брюссель уже давно считается пионером в области борьбы за чистый воздух. Основные деловые улицы города давно были пешеходными, однако власти не хотят останавливаться на этом и планируют расширить пешеходную зону. Может сложиться впечатление, что за чистоту воздуха борются только страны Европы, однако это не так.

В частности, в Боготе, столице Колумбии, еще с 1974 г. был введен запрет на использование автомобильного транспорта один день в неделю. Кроме того, к настоящему моменту город имеет достаточно разветвленную систему инфраструктуры для использования велосипедного транспорта. Сан-Франциско также планирует ввести запрет на использование личных автомобилей на одной из самых загруженных улиц города – Маркет-стрит.

Запрет на использование определенных автомобилей

Ряд городов не хочет полностью отказываться от использования автомобилей, однако для улучшения качества воздуха власти города вводят запрет на использование автомобилей определенного вида. Как правило, такие автомобили являются основными источниками вредных выбросов. Так, в мае власти Мадрида объявили о том, что начиная с ноября будет введен запрет на въезд в центр города для тех автомобилей, которые принадлежат нерезидентам. Они полагают, что это также будет стимулировать население чаще пользоваться общественным транспортом.

Немецкий Штутгарт отличается довольно высоким уровнем загрязнения воздуха. Фактически это один из двух городов с самым грязным воздухом в Германии. В связи с этим мэрия в 2017 г. объявила запрет на въезд в город дизельных автомобилей, не отвечающих стандартам по уровню выбросов. В 2014 Париж запретил использование автомобилей с четными номерами на один день. В результате этой инициативы уровень загрязнения в городе снизился на 30%.

В июле 2016 г. было введено правило, согласно которому водителям на автомобилях, произведенных ранее 1997 г., не разрешается въезжать в центр города в будние дни. В случае если они все-таки нарушат запрет, им придется заплатить штраф. При этом в выходные дни такой запрет на них не распространяется. В июле 2017 г. власти Великобритании объявили о том, что к 2040 г. будет введен запрет на продажу новых дизельных и газовых автомобилей.

В апреле 2016 г. муниципалитет Мехико также ввел запрет на въезд определенных автомобилей в центр города. Такой запрет действует два дня в течение недели и две субботы в месяц. Автомобили, на которые распространяется запрет, меняются в разные дни в зависимости от номеров. Такая инициатива, по словам властей города, направлена на то, чтобы снизить количество автомобилей в центре города, а также повысить качество воздуха.

Система штрафов

Для того чтобы бороться с нарушениями в области регулирования дорожного движения, власти городов разрабатывают системы штрафов, которые также должны стимулировать население чаще пользоваться общественным транспортом вместо личного. В частности, мэрия Мадрида вводит штраф в размере 100 евро для тех водителей, которые будут нарушать новые правила пользования личным транспортом. Кроме того, практически все автомобили, повышающие уровень загрязнения воздуха, будут платить больше за парковку. Власти Лондона стремятся полностью избавиться от дизельных автомобилей к 2020 г. В настоящий момент водители таких автомобилей должны платить дополнительный налог в размере 12,50 фунта в день.

Развитие пешеходных зон

Одним из наиболее очевидных способов стимулирования отказа от личного транспорта является развитие пешеходных зон, а также повышение уровня доступности практически любой точки города. Так, проектировщики китайского города Чэнду спланировали город таким образом, что жители могут добраться в любую точку города пешком за 15 минут или меньше. Город не собирается полностью отказываться от личного транспорта, тем не менее при таком планировании его использование будет не так удобно, как пешие прогулки. Власти немецкого города Гамбург также занимаются развитием так называемой «зеленой сети» — это пешеходное пространство, состоящее из парков, скверов, пешеходных дорожек и зеленых насаждений. Планируется, что к 2035 г. зеленая зона будет покрывать 40% города, что, несомненно, приведет к снижению использования транспорта и, соответственно, улучшению качества воздуха. Власти Мадрида также усиленно инвестируют в то, чтобы сделать 24 самых загруженных улиц города пешеходными зонами.

Развитие велосипедного транспорта

Во многих городах власти стремятся развивать именно велосипедный транспорт в качестве альтернативы личным автомобилям. Для этого строится вся необходимая инфраструктура. Одним из лидеров в этой области является Амстердам. Здесь уже давно велосипеды стали практически основным средством передвижения жителей города. Примеру Амстердама следуют и другие города Европы. Власти норвежского Осло инвестируют в строительство велосипедных дорожек и развитие велосипедной инфраструктуры. Столица Дании Копенгаген может похвастаться самой разветвленной системой велосипедных дорожек и велосипедной инфраструктуры. Неудивительно, что уровень загрязнения воздуха в городе достаточно низкий. Первые 28 маршрутов для велосипедистов были открыты еще в 2014 г., а к концу этого года будут добавлены еще 11. Мэрия Парижа также заявила о намерении вдвое увеличить количество велосипедных дорожек к 2020 г. В марте 2017 г. власти Берлина планируют построить скоростные трассы исключительно для велосипедистов. Въезд автомобилям на такие трассы будет запрещен. Строительство началось в конце 2017 г.

Развитие каршеринга

Каршеринг вряд ли можно отнести к развитию общественного транспорта, так как такие автомобили не являются в полном смысле общественными. Тем не менее развитие этого вида передвижения приводит к снижению общего числа автомобилей на дорогах. Помимо этого у пользователей такого вида передвижения сохраняется иллюзия личного транспорта, некая приватность, которой лишены пассажиры общественного транспорта. В будущем такой вид транспорта позволит еще больше снизить число личных автомобилей, но при этом сохранить мобильность пассажиров, которые предпочитают не пользоваться общественным транспортом.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ