Борис Джонсон обещает заставить иммигрантов выучить английский

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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон одержал победу во втором раунде праймериз Консервативной партии, получив голоса 126 парламентариев-консерваторов, намерен обязать иммигрантов изучать английский язык.

Об этом высказывании, сделанном в минувшую пятницу в ходе партийного митинга в городе Дарлингтон, пишет британская газета The Guardian.

Бывший градоначальник заявил, что ценит и уважает этническое разнообразие британской столицы, однако убежден: для полноценного участия в жизни общества некоторым иммигрантам не хватает знания языка, и он потребует от лидеров национальных общин изменить ситуацию.

«Я хочу, чтобы каждый, кто приезжает сюда и живет здесь, чувствовал себя британцем и, самое главное, выучил английский язык. В Лондона и других городах нашей страны слишком много районов, где английский не является родным языком для некоторых людей, и это необходимо изменить. Людям нужно дать возможность участвовать в экономической и культурной жизни общества», – приводит издание слова Джонсона.

Брокеры считают, что вероятность победы Джонсона на выборах составляет 70%. Партийные выборы будут продолжаться до тех пор пока не останутся два кандидата, а новый глава правительства, который должен сменить Терезу Мэй, займет кресло к концу июля.

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