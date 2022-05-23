Боррель предлагает создать европейскую армию

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Европейскому Союзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной защиты. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — уточнил дипломат.