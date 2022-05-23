Появление мистического зверя Каунаса увенчало впечатляющее шоу культурной столицы Европы

Около полуночи скульптура зверя была открыта на металлическом пирсе арены Zalgiris.

Праздничные мероприятия в Каунасе начались в пятницу, когда город отметил свое 559-летие.

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

Всего здесь состоялось более 60 мероприятий — от выступлений воздушных акробатов и кукольных представлений до мистерии, сюжет которой определяется природными стихиями, или причаливания большого корабля культуры.

Nuotrauka BNS/ Teodoras Biliūnas

Самое впечатляющее событие выходных произошло в субботу вечером у слияния рек Неман и Нерис – во время второго мероприятия «Современной трилогии Каунасского мифа» несколько тысяч зрителей собрались на музыкальное, световое и пиротехническое шоу на воде.

На нем также выступили водные мотоциклисты и акробаты.

Куратор «Каунасского мифа» Ритис Земкаускас сказал, что это шоу о выборе, конфликте с самим собой, поиске истины и о том, что будущее зависит от маленького выбора.

«Это было замечательно. Это было намного лучше, чем я думала, — сказала BNS 28-летняя Эрнеста. — Было просто вау».

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

«Это космос», — сказал 48-летний Миндаугас.

Каунас, ставший в этом году культурной столицей Европы, предложил более тысячи мероприятий. В течение года запланировано более 40 фестивалей, более 60 выставок, более 250 мероприятий сценического искусства, из них 50 — премьеры, а также более 250 концертов.

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

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