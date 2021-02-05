Боррель призвал не создавать «стену молчания» между ЕС и РФ, несмотря на сложности

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Отношения России и Евросоюза в настоящий момент остаются напряженными, в том числе из-за ситуации вокруг Алексея Навального, но, несмотря на это, создавать между Москвой и Брюсселем стену молчания — не выход. Об этом заявил в пятницу верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

«Наши отношения сейчас переживают сложный момент. Действительно, сейчас наши отношения находятся в точке напряженности, в том числе созданной делом Навального, однако мы остаемся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей , — сказал Боррель. — Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания — не выход».

«Именно поэтому мой сегодняшний визит в ответ на ваше любезное приглашение как раз является такой возможностью — обсудить все, что для нас важно: и те вещи, которые нас волнуют, и те, которые несут в себе потенциал», — добавил глава дипломатии ЕС.