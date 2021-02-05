О нехватке продуктов питания узнаем из школьных сочинений

«Особенно нелегко было тем семьям, которые и до пандемии жили скромно, но они никогда не просили продукты питания, потому что им хватало. А во время пандемии, оба родителя лишились работы или были вынуждены уйти в простой», — сказал глава Продовольственного банка.

По его словам, эти люди не всегда решают обратиться за помощью, поэтому неправительственные организации должны сами проявить инициативу.

«Мы заметили, что есть люди, которым стыдно за сложившуюся ситуацию. Они впервые в нее попадают, поэтому мы работаем с самоуправлениями, чтобы найти способы помочь этим людям без ущерба для их достоинства», — сказал он.

По его словам, в настоящее время, лучше всех выявляют проблемы в семье учителя.

«Они замечают детей, которые не присоединяются к урокам, которые стыдятся домашней обстановки, тогда начинают углубляться в ситуацию. Мы столкнулись с ситуацией, когда просили написать сочинение о повседневной жизни дома, и некоторые дети в нем просто рассказали, что им не хватает еды. Конечно, это всего лишь один пример, о проблемах мы узнаем по-разному», — сказал С. Гурявичюс.

«Даже разговаривая с пожилыми людьми, которых мы посещаем, говорят, что многие из них планируют поделиться своими продуктами со своими детьми и внуками», — добавил представитель неправительственной организации.

По его словам, в последний год отношение к продуктам в Литве меняется — торговцы и производители готовы отдавать продукты питания на благотворительность, в государственных учреждениях происходят положительные изменения.

«В середине января вступило в силу наше предложение по замороженному мясу с истекшим сроком годности. Это позволяет продавцам свежее мясо, у которого срок годности истекает через 24 часа, замораживать и передавать его благотворительным организациям. Такие замороженные продукты, можно принимать и хранить в морозильных камерах до двух месяцев, прежде чем они будут использованы для приготовления еды в благотворительных столовых», — сказал С. Гурявичюс.

«Раньше, мы должны были полученное свежее мясо доставить до истечения срока годности. Это было проблемой, так как торговцы не хотели отдавать мясо, которое они могли бы продать, раньше времени», — добавил он.

Информация ЛК по сообщению BNS