Литва по заболеваемости и смертности от COVID-19 – на шестом месте в Европе

Первой среди 30 стран является Португалия, в которой на 100 тыс. жителей за аналогичный период пришлось 1652 случая, вторая — Испания с 1036 случаями, третья – Чехия с 896 случаями.

За последние две недели на 1 млн человек в Литве пришлось чуть выше 127 смертей (на 28 меньше, чем неделю назад), и по этому показателю Литва — шестая в списке.

На первом месте — Португалия (363 смерти на 1 млн жителей), вторая — Словакия (205), далее Словения и Чехия (183 и 182).

Лучшие показатели у Исландии, Греции, Норвегии и Финляндии.

По последним данным Департамента статистики, в Литве с начала пандемии заразились коронавирусом 184 тыс. 948 человек, 133 тыс. 994 человека выздоровели, 45 тыс. 753 — болеют.

От коронавируса в стране умерли уже 2885 человек.