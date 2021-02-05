Германия открывает границы для преследуемых белорусов — СМИ

Правительство Германии намерено упростить возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.
Отмечается, что речь идет о «жертвах пыток», активистах, которым требуется защита, и ближайших членах их семей.
Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в ответ на запрос немецкого депутата от партии Зеленые Мануэля Саррацина.
«Зеленые приветствуют это решение как знак солидарности с белорусским демократическим движением», — указано в материале.korrespondent.net