Германия открывает границы для преследуемых белорусов — СМИ

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Правительство Германии намерено упростить возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что речь идет о «жертвах пыток», активистах, которым требуется защита, и ближайших членах их семей.

Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот в ответ на запрос немецкого депутата от партии Зеленые Мануэля Саррацина.