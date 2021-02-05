Торговцы Литвы согласны постепенно возвращаться к деятельности

«Нет оснований говорить, что в магазинах, где даже и требование к площади предлагаем более высокое, в которые люди заходят реже, что там появится больший риск заражения, чем в действующих сейчас торговых предприятиях», – добавила она.

По ее словам, на встрече речь также шла о том, согласится ли бизнес с тем, чтобы карантинные правила смягчались по самоуправлениям, в которых уровень заболевания ниже, однако Р. Вайнене заявила, что бизнесу такой путь не кажется разумным.

Участвовавшая во встрече с президентом президент Ассоциации парикмахеров и специалистов индустрии красоты Йоланта Мачюлене сообщила BNS, что Г. Науседа обещал, что вопрос все еще закрытых сфер бизнеса будет решаться в понедельник.

«Надеемся, что оно будет благоприятным для нас и сможет начать работать. (…) Мы сказали, что можем предоставлять услуги и работать безопасно», – добавила она.

Г. Науседа сказал, что с изменениями ситуации с пандемией следует искать безопасный баланс между эпидемиологическими и социально-экономическими целями. По его словам, бизнес должен повышать стандарты безопасности работы, соблюдать их, пока не будет приведен коллективный иммунитет – от этого зависят его возможности свободной деятельности.

В среду правительство решило пока не разрешать деятельность парикмахерских и магазинов непищевых продуктов, министр экономики Аушрине Армонайте все же считает, что бизнес мог бы возобновить деятельность.



BNS