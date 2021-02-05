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Пожилые жители столицы получат приглашение сделать прививку от COVID-19

Nuotrauka pixabay.com

В связи с тем, что в Литву поступает все больше и больше вакцин от COVID-19, Вильнюс с 9 февраля готовится к вакцинации следующих приоритетных групп — сотрудников сферы образования и пожилых люди.

Вакцинация пожилых людей начнется с лиц старше 80 лет, позже будут вакцинироваться лица в возрасте 75–79 лет, затем 70–74 лет, и только потом жители в возрасте 65-69 лет.

По данным самоуправления, в Вильнюсе проживает 104 600 человек старше 65 лет. Планируется, что некоторые пожилые люди могут быть приглашены на вакцинацию параллельно с работниками сферы образования.

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Так как в Вильнюсе проживает почти 600 тыс. человек, и численность других приоритетных групп больше, чем в других городах, массовая вакцинация пожилых людей, скорее всего, начнется в середине февраля.

Пожилым людям не нужно беспокоиться о регистрации на прививки в поликлиниках, отмечается в сообщении столичного муниципалитета. После получения точной информации о том, когда вакцина для этой приоритетной группы прибудет в Литву и конкретно в Вильнюс, поликлиники индивидуально проинформируют пожилых людей по телефону, когда, где и как они будут вакцинированы. Будут указаны дата и время вакцинации, место и кабинет, а также дата повторной вакцинации. Это будут делать работники поликлиники или волонтеры.

Вакцинация является добровольной, а за вакцину, как и за услугу вакцинации, ничего платить не надо, подчеркивает муниципалитет.

Вильнюс готовится предложить транспорт до пунктов вакцинации пожилым людям, которые не смогут сами туда добраться. Получив точную информацию о месте и времени вакцинации, такие лица должны обращаться по тел. 85 211 25 55.

l24

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