Пожилые жители столицы получат приглашение сделать прививку от COVID-19

В связи с тем, что в Литву поступает все больше и больше вакцин от COVID-19, Вильнюс с 9 февраля готовится к вакцинации следующих приоритетных групп — сотрудников сферы образования и пожилых люди.
Вакцинация пожилых людей начнется с лиц старше 80 лет, позже будут вакцинироваться лица в возрасте 75–79 лет, затем 70–74 лет, и только потом жители в возрасте 65-69 лет.
По данным самоуправления, в Вильнюсе проживает 104 600 человек старше 65 лет. Планируется, что некоторые пожилые люди могут быть приглашены на вакцинацию параллельно с работниками сферы образования.
Так как в Вильнюсе проживает почти 600 тыс. человек, и численность других приоритетных групп больше, чем в других городах, массовая вакцинация пожилых людей, скорее всего, начнется в середине февраля.
Пожилым людям не нужно беспокоиться о регистрации на прививки в поликлиниках, отмечается в сообщении столичного муниципалитета. После получения точной информации о том, когда вакцина для этой приоритетной группы прибудет в Литву и конкретно в Вильнюс, поликлиники индивидуально проинформируют пожилых людей по телефону, когда, где и как они будут вакцинированы. Будут указаны дата и время вакцинации, место и кабинет, а также дата повторной вакцинации. Это будут делать работники поликлиники или волонтеры.
Вакцинация является добровольной, а за вакцину, как и за услугу вакцинации, ничего платить не надо, подчеркивает муниципалитет.
Вильнюс готовится предложить транспорт до пунктов вакцинации пожилым людям, которые не смогут сами туда добраться. Получив точную информацию о месте и времени вакцинации, такие лица должны обращаться по тел. 85 211 25 55.l24