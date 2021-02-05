Пожилые жители столицы получат приглашение сделать прививку от COVID-19

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В связи с тем, что в Литву поступает все больше и больше вакцин от COVID-19, Вильнюс с 9 февраля готовится к вакцинации следующих приоритетных групп — сотрудников сферы образования и пожилых люди.

Вакцинация пожилых людей начнется с лиц старше 80 лет, позже будут вакцинироваться лица в возрасте 75–79 лет, затем 70–74 лет, и только потом жители в возрасте 65-69 лет.

По данным самоуправления, в Вильнюсе проживает 104 600 человек старше 65 лет. Планируется, что некоторые пожилые люди могут быть приглашены на вакцинацию параллельно с работниками сферы образования.