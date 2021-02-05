Прибывающие в Великобританию будут проходить карантин в «коронавирусных отелях»

С 15 февраля в Великобритании будет действовать обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом. Как заявил BBC представитель правительства, эта мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса. Сейчас в страну могут попасть только граждане Великобритании или имеющие вид на жительство.

Возвращающиеся из стран черного списка должны будут провести десять дней в так называемых COVID-отелях. Планируется, что эти отели будут организованы недалеко от аэропортов страны. Согласно документам правительства, ежедневно в таких отелях будет находиться около 1 тыс. человек, проживание в них будет стоить £80 за ночь.

Сейчас в черном списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой значатся 33 страны, включая все страны Южной Америки, Португалию, государства южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты. В большинстве из них выявлены новые штаммы коронавируса. России в этом списке пока нет.