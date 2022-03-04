Бретон: ЕС инициирует помощь пострадавшим от Китая предприятиям

Thierry Bretonas/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Евросоюз намерен создать инструмент помощи пострадавшим от экономических санкций Китая литовским предприятиям, говорит находящийся в Вильнюсе комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

«Мы убеждены в том, что то, что делает Китай, не соответствует правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Однако если смотреть шире, чем этот спор, мы также ходим создать и инструмент солидарности для предприятий, которые теряют определенную часть своего бизнеса, потому что, разумеется, мы являемся большим единым рынком и мы инициируем создание такого инструмента, чтобы помочь предприятиям и в этот период», — сказал Бретон на пресс-конференции в пятницу.

«Если мы будем действовать единодушно, все двадцать семь членов Евросоюза, то мы обеспечим, что такие действия против одного государства-члена ЕС будут означать действия против всего единого рынка», — добавил он.

Премьер Ингрида Шимоните положительно оценивает возможности ЕС в споре с Китаем.

Thierry Bretonas ir Ingrida Šimonytė/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«Возможности в споре мы оцениваем положительно, считаем себя правой стороной, иначе Еврокомиссия, наверное, даже не начинала бы этот спор», — сказала Шимоните на пресс-конференции.

ЕС в конце января обратился в ВТО по поводу торговой практики Китая, которую Сообщество считает дискриминирующей Литву из-за позиции Вильнюса в отношении Тайваня.

Отношения Литвы и Китая ухудшились после того, как Вильнюс разрешил действовать в стране тайваньскому представительству. Эксперты говорят, что название этого представительства на китайском языке звучит как «представительство Тайваня». Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

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