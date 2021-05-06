Британия отправляет корабли в Ла-Манш из-за спора о ловле рыбы

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Между Великобританией и Францией возник спор из-за прав на рыбную ловлю в районе Нормандских островов, в связи с чем Лондон направит два патрульных корабля к острову Джерси в Ла-Манше. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Патрульные корабли HMS Severn и HMS Tamar будут направлены в качестве «меры предосторожности» для наблюдения за ситуацией на фоне угроз Франции отключить электричество на Джерси из-за новых правил рыболовства, введенных после Brexit.

Остров Джерси является коронным владением Британской короны, но не входит в состав Великобритании.

Правительство Джерси в соответствии с соглашением о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией стало требовать от французских рыбаков подтверждения, что их судно ранее уже занималось рыбной ловлей у Нормандских островов. Французские власти заявили, что Джерси не уведомил ЕС о «новых технических мерах», а потому эти правила недействительны.

Французский министр моря Анник Жирарден предупредила, что Париж готов применить ответные меры, упомянув подводный кабель, по которому на Джерси из Франции поступает 95% электроэнергии.

Джонсон в ходе переговоров с главным министром острова Джерси Джоном Ле Фондре и министром иностранных дел Иэном Горстом «подчеркнул настоятельную необходимость деэскалации напряженности» между Джерси и Францией и пообещал «непоколебимую поддержку» острова.