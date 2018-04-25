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Британия потратит еще 2 млрд фунтов на Brexit

Фото из открытых источников

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид объявил о выделении дополнительных 2 миллиардов фунтов ($2,44 млрд) на реализацию Brexit. Об этом сообщает Express в среду, 4 сентября.

«В течение моих первых нескольких дней в качестве канцлера я предоставил 2,1 млрд фунтов дополнительного финансирования для Brexit и подготовки к выходу без соглашения, и сегодня я могу объявить, что мы предоставляем еще 2 млрд фунтов для реализации Brexit в следующем году,» — сказал Джавид.

Он заявляет, что это означает больше сотрудников пограничной службы и улучшенную транспортную инфраструктуру в британских портах.Напомним, ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент Британии выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. 

Премьер-министр настаивает, что Британия покинет ЕС до 31 октября с соглашением или без. 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. 

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии, после чего петиция с требованием не допустить остановку работы нижней палаты законодательного органа менее чем за сутки набрала миллион подписей.

korrespondent.net

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