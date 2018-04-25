Установка доски Й.Норейке согласована не полностью, но она может остаться — библиотека

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Официальное согласие Библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских на установку мемориальной доски на её здании не было дано, но она может остаться, говорит Рима Циценене, заместитель директора библиотеки.

В пятницу она сказала BNS, что само учреждение не заказывало проект мемориальной доски, и не инициировало установку доски в четверг, а также не давало официального разрешения, однако придерживается мнения, что памятная доска может висеть, если всё будет узаконено, так как Й.Норейка отвечает всем критериям, требуемым для установки таких знаков уважения.

«Личное мнение — это одно, институциональное — другое. Мы обязаны хранить память, если государство определит, что это уважаемый человек. Пока что это человек, получивший государственные награды и оправдывающие его письма, т.е., во всех случаях он реабилитирован судом. Признание имеется», — сказала Р.Циценене.

Против установки мемориальной доски не возражает и Департамент культурного наследия — директор учреждения Видмантас Безарас сообщил BNS, что инициаторы кампании не получили всех необходимых разрешений, поскольку с отделом связались только в день проведения кампании, и ситуация всё ещё оценивается. Тем не менее, в принципе, её установка не вступает в противоречие с требованиями по охране наследия и может остаться после её узаконения.

«Официально мы не выдавали разрешения, потому что доска не повешена в соответствии с правовыми актами, но в принципе такая доска согласно требований по охране наследия может висеть», — сказал он.

По словам Безараса, доску не следует снимать, «если владелец в скором времени подаст прошение», но окончательное решение должно быть принято муниципалитетом.

Памятные доски в установленном порядке должны быть одобрены Вильнюсским муниципалитетом. Его представители утверждают, что они не получили никакого запроса, и называют действия инициаторов незаконными.

В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки-Генерала Ветра. Прежняя мемориальная доска была удалена решением мэра Ремигиюса Шимашюса в конце июля, поскольку Й.Норейка причастен к созданию Шяуляйского гетто.

Еврейская община Литвы выразила сожаление по поводу акции с установкой мемориальной доски.

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