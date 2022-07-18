Британия впервые объявила максимальный уровень угрозы для населения

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Британские метеорологи предупреждают о наступлении на следующей неделе экстремальной жары на большой территории страны. Впервые красный уровень опасности объявляется здесь из-за высокой температуры. Сообщается, что в некоторых районах температура воздуха может подняться до 40°C, передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС.

Красное предупреждение означает потенциальную угрозу для жизни, которая не ограничивается людьми с ослабленным здоровьем, входящими в обычные группы риска. Красный уровень объявлен на территории, включающей Лондон и некоторые районы центральной Англии, метеорологи предупреждают о масштабных последствиях для жизни людей.