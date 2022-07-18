Г. Ландсбергис на Совете по иностранным делам ЕС обсудит с коллегами ситуацию в Украине

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник примет участие в Совете министров иностранных дел Евросюза (ЕС) в Брюсселе, на нем будет обсуждаться ситуация войны в Украине и другие вопросы.
На Совете планируется обсудить дальнейшую военную и финансовую помощь Украине, а также общие вопросы, ответственность России за военные преступления и нарушения прав человека в Украине, последствия включения в конфликт третьих стран, восстановление Украины после войны и реформы, связанные со вступлением ее в ЕС, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.
В дискуссии по видеосвязи примет участие министр иностранных дел Украине Дмитрий Кулеба.
Также будут обсуждаться отношения ЕС с Латинской Америкой и странами Карибского региона, цифровая дипломатия, другие вопросы.
Совет планирует утвердить резолюции о цифровой дипломатии ЕС, о манипулировании информацией и вмешательстве иностранных государств, о приоритетах ЕС на 77 Ассамблее ООН, о целях помощи ЕС на 2022 год.
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