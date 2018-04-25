Британия выделяет 300 млрд. фунтов на поддержку бизнеса из-за коронавируса. Что в других странах?

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Британское правительство решило выделить 330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, который пострадал от вспышки коронавируса, заявил министр финансов страны Риши Сунак. Эту сумму называют беспрецедентной: она составляет около 15% британского ВВП и более трети бюджета королевства, сообщает bbc.com.

По словам Сунака, помощь такого масштаба была бы немыслимой еще несколько недель назад. Но коронавирус — это «чрезвычайная ситуация и для общественного здоровья, и для экономики», а потому «правительство будет поддерживать любой бизнес, и большой, и малый», заверил министр.

Если этих денег не хватит, правительство, по словам Риши Сунака, сможет выделить дополнительную финансовую помощь.

«Любой предприниматель, которому будут нужны деньги для оплаты аренды, выплаты зарплат и других расходов, сможет получить кредит на хороших условиях», — сказал Риши Сунак.