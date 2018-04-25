Британия выделяет 300 млрд. фунтов на поддержку бизнеса из-за коронавируса. Что в других странах?

Британское правительство решило выделить 330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, который пострадал от вспышки коронавируса, заявил министр финансов страны Риши Сунак. Эту сумму называют беспрецедентной: она составляет около 15% британского ВВП и более трети бюджета королевства, сообщает bbc.com.
По словам Сунака, помощь такого масштаба была бы немыслимой еще несколько недель назад. Но коронавирус — это «чрезвычайная ситуация и для общественного здоровья, и для экономики», а потому «правительство будет поддерживать любой бизнес, и большой, и малый», заверил министр.
Если этих денег не хватит, правительство, по словам Риши Сунака, сможет выделить дополнительную финансовую помощь.
«Любой предприниматель, которому будут нужны деньги для оплаты аренды, выплаты зарплат и других расходов, сможет получить кредит на хороших условиях», — сказал Риши Сунак.
Правительство готовится, в частности, поддержать авиакомпании и аэропорты, которые наиболее сильно пострадали от введения в разных странах карантина и закрытия границ.
Не менее сильно от коронавируса пострадали пабы, клубы и театры. Им правительство выделит разовые гранты в размере до 25 тыс. фунтов, чтобы они смогли пережить это непростое время и не разориться.
Другой малый бизнес может рассчитывать на разовые гранты в размере до 10 тыс. фунтов.
Также ожидается, что бизнес на время будет освобожден от уплаты муниципального налога.
Домовладельцам, испытывающим из-за коронавируса финансовые трудности, правительство разрешило три месяца не платить по ипотечным кредитам.
Что в других странах?
В Италии правительство обещало влить в экономику страны 340 млрд евро ($374 млрд) государственных денег.
В Испании премьер-министр Педро Санчес заявил, что его правительство потратит на поддержку бизнеса 200 млрд EUR (220 млрд. USD). Это самое большое государственное вливание в экономику со времен падения франкистского режима и установления демократии. «Государство примет шок на себя», — сказал Санчес.’
Правительство Франции объявило, что выделит на поддержку экономики 500 млрд. EUR (550 млрд. EUR). Кроме того, еще 45 млрд. EUR выделит Париж. Еще 2 млрд. EUR будет выделено специально для поддержки ресторанов и туристического сектора.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о выделении 550 млрд. EUR (605 млрд.USD) на правительственные кредиты.
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, будет просить Конгресс США выделить на поддержку бизнеса 850 млрд.USD.
Помощь, которую собирается выделить Япония, составляет 193 млрд. USD.NEWSru.com
Надо поддержать людей, семьи . Не выплачивать 3 месяца кредиты, а где потом взять сразу такие суммы чтобы возместить задолженность? Лучше бы снизили ставки по кредитам и все- таки молодцы , что правительства как могут поддерживают.