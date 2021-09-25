Британская Zaha Hadid Architects представила лучшую идею проекта Вильнюсского ж/д вокзала

Второе место на конкурсе заняла работа финской компании B&M Architects Ltd под кодом 314159, третье – проект польской SBS Engineering Group под кодом 19MM75, четвертое – литовской Archinova и датской PLH Arkitekter под кодом VGS159, а пятое – китайской Shenzhen Aube Architectural Engineering Design Co. под названием ZSEBUA.

В целом на конкурс идеи железнодорожного вокзала были представлены 33 работы.

Окончательный победитель конкурса выяснится после того, как Комиссия публичных закупок проверит квалификацию и документы участников. Планируется, что победитель будет объявлен в ноябре.

Конкурсные работы оценивала международная комиссия из 11 членов, в ней работали литовские и иностранные архитекторы, представители железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai, Вильнюсского городского самоуправления.