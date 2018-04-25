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Британские депутаты поддержали предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря

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Британские депутаты поддержали предложение Джонсона провести досрочные выборы 12 декабря

Автор: UK government — https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2015/02/26/learning-about-the-workings-of-parliament/, OGL 3, Ссылка

Палата общин британского парламента поддержала предложение премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона провести досрочные парламентские выборы 12 декабря.

Во время состоявшегося во вторник голосования за планы Джонсона высказались 438 народных избранников, против выступили всего 20 депутатов, сообщает ТАСС.

При помощи этих выборов Джонсон намерен попытаться вывести из тупика процесс Brexit, который не может получить одобрения нижней палаты парламента, где у правящей партии нет большинства.

Для того, чтобы выборы состоялись в оговоренный срок, парламент должен быть распущен для проведения избирательной кампании не позднее 6 ноября. Таким образом у Джонсона остается пять рабочих дней на то, чтобы билль прошел остающиеся этапы согласования. Утвержденный Палатой общин законопроект теперь должна рассмотреть Палата лордов, члены которой имеют право внести в него поправки и вернуть в нижнюю палату для нового чтения. Силу же закона билль приобретет только после того, как будет подписан королевой Елизаветой II.

Хотя некоторые политические обозреватели и опасаются, что билль могут ждать трудности в Палате лордов, ее одобрение по большей части — формальность. Все указывает на то, что документ будет утвержден в срок, и в декабре британцам предстоит в третий раз за четыре года отправиться на избирательные участки, чтобы обновить состав Палаты общин. Результаты выборов станут известны 13 декабря.

Необходимость вынести на рассмотрение парламента короткий билль о выборах назрела после того, как в понедельник правительство Джонсона не смогло набрать две трети голосов депутатов, чтобы назначить досрочные выборы согласно установленной процедуре. Закон о фиксированном сроке полномочий парламента от 2011 года требует, чтобы выборы поддержало квалифицированное большинство — не менее 434 из 650 депутатов нижней палаты парламента. Билль Джонсона позволяет обойти это ограничение и добиться проведения выборов простым большинством голосов. После того, как на стороне премьера выступили «Либеральные демократы» и Шотландская национальная партия (ШНП), рассчитывающие укрепить свои позиции, предложение кабмина пришлось поддержать и лейбористам, до этого трижды блокировавшим попытки Джонсона провести парламентские выборы вне очереди.

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