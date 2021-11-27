Брюссель предлагает отменить процедуру возврата грузовиков

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Еврокомиссия предлагает отменить обязательный возврат грузовиков в страну их регистрации каждые восемь недель, однако к дальнейшим действиям не прибегает, в ожидании решения Суда справедливости ЕС, сообщил Международный альянс транспорта и логистики (МАТЛ).

Глава альянса Повилас Дрижас, со ссылкой на источники в Брюсселе, сообщил, что подготовлен проект отмены положения о возврате тягачей.

«Однако руководство Европейской комиссии не предпринимает никаких дальнейших действий, поскольку ожидает решения Суда справедливости ЕС о законности упомянутого положения», – отметил он в сообщении.

По утверждению П. Дрижаса, решение суда может быть объявлено не ранее, чем через год, поэтому альянс призывает ведомства Литвы и ЕС решать проблему незамедлительно.

МАТЛ обратился в министерства Транспорта и Окружающей среды с призывом еще раз пересмотреть вопрос о возвращении грузовиков на Заседаниях советов ЕС по Транспорту и Окружающей среде, которые состоятся 9 и 20 декабря.

По словам П. Дрижаса, положение должно вступить в силу менее чем через три месяца, но правила его применения до сих пор не опубликованы, что поставит компании в затруднительное положение.

По расчетам МАТЛ, только в случае Литвы около 1000, в основном пустых грузовиков, должны будут возвращаться в страну каждый день, что может увеличить затраты компаний более чем на 1 млрд евро.

После проведения исследования по оценке воздействия на окружающую среду в феврале этого года Европейская Комиссия заявила, что обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые восемь недель приведет к увеличению загрязнения окружающей среды и нанесет вред внутреннему рынку ЕС. Кроме того, рост транспортных расходов отрицательно скажется на экономике периферийных стран ЕС.

Часть правил Мобильного пакета уже вступила в силу в прошлом году, другая часть, включая возврат грузовиков в страну регистрации, должна вступить в силу в феврале 2022 года.