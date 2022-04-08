Будрис: прекращение импорта газа из РФ – большая победа

Kęstutis Budrys/ Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Прекращение импорта российского газа является огромным достижением и доказательством того, что стремление Литвы к энергетической независимости оправдалось, считает советник президента страны.

«Это огромное достижение, определенный потенциал и доказательство того, что стремление к энергетической независимости окупилось, и это урок для всех малых государств, находящихся рядом с большим авторитарным — нельзя позволять зависеть в какой-либо области, будь то природный газ или торговля, или экспортные рынки», — заявил главный советник президента Литвы по национальной безопасности и обороне Кястутис Будрис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

«Маленькое государство не может себе этого позволить и должно делать максимальные инвестиции, чтобы быть независимым, чтобы не было цели для шантажа или давления», — добавил он.

По словам Будриса, Литва достаточно диверсифицировала поставки газа из всех источников, что позволяет ей отказаться от импорта российского газа.

«У нас сейчас как минимум три наземных соединения: у нас есть соединение с Беларусью, с Латвией и теперь у нас есть СПГ-терминал и сейчас еще перемычка с Польшей, и это позволяет нам выбирать поставщика и отказываться от какого-либо поставщика. Эти условия позволяют нам отказаться от поставок из России», — сказал советник президента.

По его словам, Литва также достаточно диверсифицировала свое электроснабжение, и синхронизация с континентальной Европой будет способствовать независимости и в этой области.

В ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну на Украине Литва в минувшие выходные полностью отказалась от российского газа. Латвия и Эстония также отказались от его импорта.

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