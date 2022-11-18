Будущее налоговой системы

По словам В. Миталаса, среди других идей можно рассмотреть предложение экспертов Всемирного банка Литве облагать налогом все доходы населения на прогрессивной основе.

«С одной стороны, налогообложение доходов из разных источников по определенной ставке мне кажется неизбежным, рано или поздно, учитывая, как меняется рынок труда, отчего на самом деле у людей разные доходы, такое определенное налоговое упрощение возможно», — заявил заместитель председателя Сейма.

По его словам, следует также обсудить, не слишком ли высок 21-процентный налог на добавленную стоимость (НДС).

В.Миталас указал, что необходимо также решить вопросы налогообложения среднего, малого и крупного бизнеса, поскольку, по его словам, компании в Литве больше не хотят расти за счет налоговой системы – они не склонны «переходить» от средней компании до категории крупной, поэтому создают дочерние компании и стараются сохранить различные льготы, применимые к малому и среднему бизнесу.

«Это свидетельствует о том, что у нас слишком сложное налогообложение прибыли и его следует реформировать в сторону упрощения, решив вопрос налогообложения реинвестированной прибыли», — сказал депутат.

В то же время он скептически отнесся к возможности введения всеобщего налога на имущество.

«Я думаю, что введение изменений в налогообложении недвижимости должно быть очень осторожным, особенно когда мы видим, что происходит на мировых рынках, сколько стоят кредиты, процентные ставки довольно резко и быстро повышаются Европейским центральным банком. Я не думаю, что налог на недвижимость будет очень эффективным как с фискальной точки зрения, так и с точки зрения рыночных изменений», — сказал В. Миталас.

Правительство говорило о планируемой налоговой реформе с начала срока. Власти заявили, что возможная налоговая реформа должна вступить в силу не ранее января 2023 года. Однако после начала войны в Украине в феврале этого года и возникновения проблем с энергоресурсами налоговая реформа была отложена до стабилизации ситуации.

Эксперты Всемирного банка, анализировавшие бреши налоговой системы Литвы, подчеркнули вдвое больший разрыв, по сравнению со средним показателем ЕС, собираемого Литвой налога на добавленную стоимость и неравенство доходов.

По словам эксперта Всемирного банка Мунавера Хваджи, Литве предлагают два основных изменения: прежде всего ввести одинаковый налог на доходы из всех источников, вне зависимости от способа получаемых доходов. На доходы должен быть введен также прогрессивный тариф налога, уменьшая налоговую ношу зарабатывающих меньше. Нынешние тарифы, по словам эксперта, для жителей с меньшими доходами слишком высоки.

Витаутас Миталас, вице-председатель Сейма