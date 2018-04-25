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Будут закрыты пункты пропуска

Фото VSAT

В связи с необходимостью проведения технического обслуживания электроустановок с полным отключением электроснабжения будут закрыты следующие пункты пропуска на российско-литовском участке государственной границы с 9.00 до 13.00 в соответствии с графиком:

МАПЛ «Чернышевское» – 09.09.2019 г.; ДАГТП «Пограничный» 12.09.2019 г.; МАПЛ «Советск» 13.09.2019 г.; МАПЛ «Морское» 18.09.2019 г.; МПП Калининград (участок в г. Балтийск) 20.09.2019 г.; ЖДПЛ Нестеров (ст. Чернышевское) 23.09.2019 г.

В остальное время суток функционирование данных пунктов пропуска остается неизменным.

Информация «ЛК»                                     

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