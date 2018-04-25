Цифровая экономика и качество жизни

Фото из открытых Интернет-источников

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В проведенном впервые исследовании качества цифровой жизни Литва заняла 23-е место среди 65 стран, сообщает BNS.

Организация Surfshark составила рейтинг 65 стран по такому показателю, как «качество цифровой жизни». В шкале индекса от 0 до 1 показатель Литвы составил 0,6553 пункта, демонстрируют данные исследования компании Surfshark. Между тем, Эстония оказалась на 28-м месте (0,6431 пункта), Латвия – на 39-м (0,5791 пункта).

«Примечательно то, что Литва вместе с Эстонией находятся среди нескольких стран, которые можно назвать сюрпризами», – отметил Годди Рэй, руководитель исследований Surfshark. «Это означает, что у Литвы удивительно высокий уровень качества цифровой жизни, с учетом внутреннего валового продукта (ВВП), приходящегося на одного жителя. Мировые тенденции свидетельствуют о том, что показатель ВВП на одного жителя коррелирует с качеством цифровой жизни. Однако Литва и некоторые другие страны отличаются более высоким качеством цифровой жизни, чем это могли бы показать данные ее ВВП», – добавил он.

В категории кибернетической безопасности Литва заняла четвертое место, по скорости интернета осталась 19-ой. Она отстает от лидеров в разделе мобильного интернета (33-е место) и доступности электронных систем власти (38-е место). Исследователи установили, что, для того чтобы получить наиболее дешевый интернет, в Литве человеку нужно работать 72 минуты, а самый дешевый мобильный интернет – 477 секунд.

На вершине составленного впервые индекса находится Австралия – ее индекс составил 0,7992 пункта. От нее немного отстает Франция (0,7985 пункта) и Сингапур (0,7854 пункта). Внизу таблицы оказались Ирак (0,2915 пункта), Эфиопия (0,2328 пункта) и Алжир (0,1865 пункта).

Рейтинг составлялся с учетом скорости и доступности интернета, кибернетической безопасности, законодательства о защите данных, доступности электронных услуг власти и прочих критериев.

По сообщению Surfshark, хорошо развитая интернет-структура необязательно гарантирует высокий уровень цифровой жизни населения – на нее в большей степени влияет уровень кибернетической безопасности и законы, защищающие личные данные.

Как мы уже сообщали, в Литве 82 % домохозяйств имели доступ в интернет, согласно данным Департамента статистики республики за первый квартал.

За год этот показатель вырос на 4 %. При этом только 77 % населения имеют дома персональные компьютеры.

Согласно данным Департамента статистики, в первом квартале интернетом в Литве пользовались 99 % жителей в возрасте от 16 до 24 лет, 82 % — в возрасте 16-74 лет, а также 40 % людей в возрасте от 65 до 74 лет.

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