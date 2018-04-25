Кто и когда может использовать спецсигналы?

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Многие знают, что яркие красные и синие проблесковые маячки вместе со звуковым сигналом означают, что сотрудники полиции, скорой помощи или пожарной спасательной службы куда-то спешат. Между тем, служб, использующих красные и синие проблесковые маячки наряду со звуковым сигналом, гораздо больше.

Это и аварийная газовая служба, и государственные учреждения по охране окружающей среды, и учреждения, подконтрольные Министерству юстиции. Помимо этого, спецсигналы на дороге могут использовать учреждения, подконтрольные Министерству внутренних дел Литвы, Служба спецрасследований, департамент госбезопасности, а также несколько других учреждений. Также многие могли заметить, что все эти службы используют различные световые сигналы.

Если, например, полиция использует синие и красные проблесковые маячки, то скорая помощь и пожарная спасательная служба используют только синие. То же самое касается и звукового сигнала — у разных служб он разный. К слову, звуковой сигнал службы не могут включать тогда, когда им хочется.

Есть несколько конкретных ситуаций, когда звуковой сигнал можно включать или же он попросту необходим: когда необходимо спасти жизнь, здоровье или имущество человека, в целях обеспечения общественного порядка, безопасного движения, задержания лиц, подозреваемых в совершении каких-либо правонарушений, или же во время эскорта охраняемых лиц. Несмотря на проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, порой и эти автомобили попадают в аварии, и не всегда в них виноваты обычные водители. Следует отметить, что преимуществом эти автомобили могут воспользоваться лишь тогда, когда это не наносит ущерб безопасности движения, и исключительно в тех случаях, когда им уступают дорогу.

По словам представителей Службы дорожной полиции Литвы, во время аварий, когда спецавтомобили сталкиваются с обычными автомобилями, частенько возникает дилемма — кто в такой аварии виноват? Универсального ответа на этот вопрос нет, поэтому каждый такой случай представители Службы дорожной полиции рассматривают индивидуально. Зафиксировано немало случаев, когда водители спецавтомобилей, не до конца удостоверившись в том, что путь свободен, совершали аварии, вследствие чего виновными в аварии признавали именно их, а не обычных водителей.

Могут ли сотрудники полиции при исполнении нарушать ПДД?

Многие водители на дороге сталкивались с автомобилями спецслужб, водители которых позволяют себе нарушать Правила дорожного движения. Водители задали вопрос: можно ли так делать? На этот вопрос ответила Литовская полиция в социальной сети Facebook.

Краткий ответ — да, водители автомобилей спецслужб могут нарушать ПДД, но только в определенных, установленных законом случаях.

«Закон о безопасности дорожного движения предусматривает, что работающее на дороге лицо – лицо, осуществляющее ремонт или надзор за дорогой, за техническими средствами регулировки движения, регулирующее и контролирующее движение, осуществляющее устранение с дороги или ограждение вынужденно остановившегося транспортного средства или другое препятствие, ликвидирующее последствия дорожно-транспортного происшествия или другого несчастного случая, осуществляющее другие спасательные работы, предоставляющее медицинскую помощь лицу, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, или другому лицу, которому необходима медицинская помощь. Тот же закон предусматривает, что водители специальных транспортных средств, едущие с включенными синими и красными или только синими мигалками, могут воспользоваться преимуществом на дороге только тогда, когда это не вредит безопасности движения, и только в том случае, если убедятся, что им уступают дорогу», — утверждается в сообщении полиции.

Также полиция уточнила, что для работников спецслужб исключения действительны только в рабочее время. «Не существует никаких исключений для сотрудников, управляющих личными транспортными средствами», — говорится в сообщении.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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