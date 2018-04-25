Виленский Вестник

Повысят плату за парковку

Фото BFL

Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos после дискуссий с политиками отказалась от идеи повысить плату за парковку на евро, однако было решено расширить самые дорогие зоны, сообщает BNS.

Представитель компании Susisiekimo paslaugоs Модеста Гусаровене сказала, что было решено отказаться от первичного предложения повысить плату в синей зоне с 2,5 до 3,5 евро в час, в красной — с 1,5 до 2,5 евро. «Но, например, желтая зона станет красной, соответственно увеличится и плата», – отметила она. Были представлены поправки с целью расширения территории, на которой будут действовать самые высокие тарифы. Если политики одобрят это предложение, то синяя зона охватит нынешнюю красную и часть территории на правом берегу реки Нярис. Ее границы охватят весь проспект Гядиминаса, ул. Паменкальне, Пилимо, Руднинку, Этмону, Диджеи, вдоль реки Вильняле до ул. Арсенало, по ул. Жигиманту, А. Гоштауто до Жверинского моста.

Красная зона охватила бы Шнипишкес, Науяместис и Ужупис. В самых дешевых желтой и зеленой зонах плата сейчас составляет соответственно 60 и 30 евроцентов в час. Также планируют сделать платной парковку около пляжей в Валакампяй, у озер Бальсис, Бальже, Тапяляй. Там будет желтая зона. Цель таких действий — снижение уровня загрязнения в городе путем сокращения численности автомобилей в центральной его части.

Практически все парковки в центральной части Вильнюса — платные. Они делятся на муниципальные и частные. Подавляющее большинство платных парковок Вильнюса — муниципальные. Частных парковок немного, и они всегда прячутся за шлагбаумами. Платные муниципальные парковки обозначены соответствующими знаками.

Весь центр города поделен на четыре зоны платной парковки, отличающихся по цене и времени действия.  В зонах платной парковки на улицах можно встретить информационные щиты, поясняющие порядок оплаты. Оплатить муниципальную парковку можно либо наличными, при помощи паркомата либо посредством SMS.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt    

     

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