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Редкое инфекционное заболевание

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

По данным Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, в Литве в этом году зарегистрированы два случая смерти от листериоза. В обоих случаях скончались люди старше 70 лет.

В 2013–2018 гг. листериоз был диагностирован у 57 человек, 13 из них скончались. По данным Европейского центра по превенции болезней и их контролю, в последние годы количество случаев заболевания листериозом растет. Чаще всего эту болезнь диагностируют у людей старше 65 лет. Смертность от этого инфекционного заболевания составляет 10%.

Листериоз вызывают бактерии Listeria monocytogenes. У здоровых людей эти бактерии никаких симптомов не вызывают, однако пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой чувствительны к этим бактериям, поэтому у них может начаться менингит, менингоэнцефалит, сильное заражение крови и др., что может привести к смерти. Люди не являются переносчиками этого заболевания, за исключением случаев, когда беременные женщины заражают плод через плаценту или во время родов.

Основной источник распространения листериоза — продукты животного происхождения, особенно копченые или вяленые мясные изделия, непастеризованное или некипяченое молоко, рыба холодного копчения и др. Кроме того, эти бактерии могут попасть в организм с сырыми овощами или водой.

В почву и на овощи бактерии попадают при использовании в качестве удобрения навоза. Бактерии L. monocytogenes размножаются при низкой температуре (в холодильнике), они также не боятся высокой концентрации соли. Бактерии L. monocytogenes гибнут под воздействием температуры не ниже 65,6ºC в течение 30 минут или в результате пастеризации.

В первую очередь профилактика этого инфекционного заболевания сводится к употреблению только термически обработанных молока и мяса. Также необходим санитарный контроль за продуктами питания, которые попадают на прилавки. 

Информация «ЛК»                                      

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