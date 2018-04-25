Сокращение доступности финансовых услуг

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

🔊 Воспроизвести

Только за первое полугодие 2019 года в Литве закрыли 21 банковское отделение и отделения кредитных уний, об этом свидетельствуют данные Центробанка Литвы.

Эта тенденция, по словам представителей банков, обусловлена популярностью э-банкинга, однако жителям такие перемены не во благо. Некоторые из граждан до ближайшего банка ездят десятки километров. Люди, живущие не в больших городах, не имеют возможности заплатить за товары и услуги.

По данным Литовской ассоциации банков, в последние годы сократилось и число работников в банках, если в первом квартале 2018 г. их было 9887, то в первом полугодии 2019 г. — 7528.

Информация «ЛК», BNS

Последние новости