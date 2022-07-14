Было бы не рациональным спорить с Западом по транзиту в Калининград– Шимоните

Так она высказалась после того, как Еврокомиссия в среду решила разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого российского эксклава.

Транзит некоторых российских товаров в Калининград временно был приостановлен после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением Москвы в Украину.

Представители Литвы и Еврокомиссии в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининград после возмущения России ограничениями на транзит стали, вступившими в силу в июне.

По словам Шимоните, дальнейшие споры были бы «настоящей победой Кремля».

«Поэтому приоритет должен быть отдан дальнейшей всемерной поддержке Украины в войне против России и скорейшему согласованию седьмого пакета санкций, чего мы ожидаем в ближайшее время», — сказала премьер-министр.

По ее словам, Литва принимает во внимание основные принципы транзита, предоставленные Европейской Комиссией, и «из уважения к самому учреждению и предоставленным ему полномочиям» и «ради единого трактования, что является одной из основных задач этих принципов».

«Мы можем игнорировать это. (…) Тогда конечной остановкой наших разногласий станет Суд справедливости Европейского Союза», — сказала премьер-министр.

По словам премьер-министра, Европейская комиссия не обязана согласовывать подготовленные ею руководящие принципы с государствами-членами, поэтому Литва благодарна за состоявшиеся консультации, выслушанные замечания и предложения.

«Однако ответственность за мнение Европейской Комиссии лежит на самой Европейской Комиссии, и учреждения Литовской Республики не должны и не могут брать на себя ответственность за мнение Европейской Комиссии», — подчеркнула Шимоните.

«У нас есть все данные»

Согласно новым директивам ЕК, Литва и другие страны-члены ЕС должны будут проверять, остаются ли объемы транзита в пределах имевшихся за последние три года, чтобы гарантировать, что подпадающие под санкции товары, перевозимые в Калининград, соответствуют реальному местному спросу и не экспортируются в страны Сообщества.

По словам премьер-министра, у Литвы есть все данные, чтобы определить, какие объемы транзита необходимы для нужд региона.

«У нас есть все данные об исторических перевозках таких грузов за ряд лет, и, безусловно, можно более или менее оценить, как выглядят количества, предназначенные для нужд области, тем более, что количества, перевезенные в последние за несколько лет существенно уменьшились», — сказала премьер.

«И, вероятно, довольно разумно предположить, что большая часть этого материала предназначена для внутреннего использования самой области», — добавила она.

По словам премьер-министра, в любом случае калининградский транзит не будет таким, каким он был до июня, и Литва это приветствует.

По ее словам, литовским ведомствам еще предстоит подготовиться к контролю транзитных грузов, определив «модальности».

«Пока они не будут установлены, будет действовать тот же порядок, что и сейчас», — сказала Шимоните.

По словам премьер-министра, с момента принятия санкций на экспорт российских товаров в ЕС Литва обсуждала вопрос калининградского транзита «и с Еврокомиссией, и со стратегическими партнерами», но только с ЕК относительно деталей реализации.

«Соответственно, это мнение было согласовано не просто с должностными лицами, а с теми управлениями, теми подразделениями ЕК, которые занимаются этим вопросом. Безусловно, эта трактовка, в моем понимании, была оговорена достаточно заблаговременно», — сказала она.

Шимоните счатает некорректным вопрос о том, кто должен нести ответственность за ситуацию в Литве.

«Ни одно национальное учреждение не может запретить Европейской Комиссии выражать свое мнение», — сказала премьер-министр.

В настоящее время в Калининградскую область не перевозится российская сталь, черные металлы, цемент, спирт и ряд других товаров.

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