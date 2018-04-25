Бюджет 2021: как возможности, так и риски

«В данном контексте единственной целью бюджета должно быть преобразование экономики — сделать ее более экологичной, максимально цифровизировать и предоставить больше средств на развитие человеческих ресурсов, навыков и компетенций. Если мы посмотрим на этот бюджет как на средство стимулирования потребления, он обернется неудачей, потому что деньги будут потрачены, а потенциал для будущего роста не создан», — пояснил Н. Мачюлис.

«Пока я не могу ответить на вопрос, будут ли средства использоваться для стимулирования экономики или для ее преобразования», — добавил он.

По словам экономиста Swedbank, на первый взгляд, главная ось бюджета на 2021 год — это экономический план будущего в размере 6 миллиардов евро, который должен по крайней мере позволить начать трансформацию экономики, но многое будет зависеть от их использования.

Жигимантас Маурицас, экономист Luminor Bank, сказал, что в 2021 году ожидал снижения дефицита сектора власти, который сегодня в реальности может быть еще выше.

«Например, Содра в следующем году планирует небольшой профицит, но, на мой взгляд, это труднодостижимая цель. Содра ожидает, что в следующем году доход вырастет на 8% по сравнению с тем, что ожидается в этом году. По моим расчетам, рост составит 4-5%, соответственно, у Содры будет дефицит в несколько сотен миллионов евро», — пояснил BNS Ж. Маурицас.

По его словам, также вызывают сомнения планы по инвестированию крупных сумм в экономику в следующем году, поскольку экономическая ситуация в Литве и так улучшается.

«Инвестиции нужны не для стимулирования экономики, а для ее перехода на более высокий уровень. Стремясь быстрее инвестировать, мы можем надуть «пузыри» в определенных областях», — пояснил экономист банка Luminor.

Он также подчеркнул, что в 2021 году планируемый 5 % дефицит может быть выше, чем в среднем по ЕС, и, несмотря на хорошие экономические показатели, страна может получить негативное внимание рынка.

Экономист SEB Bank Тадас Повилаускас также отметил, что прогноз на следующий год, составленный с учетом 5% дефицита ВВП, относительно высок по сравнению с бюджетами, утвержденными правительствами других стран еврозоны. По его словам, Международный валютный фонд прогнозирует, что дефицит бюджета стран еврозоны в следующем году составит 5% ВВП или такой же, как планируется в Литве.

«Тем не менее, в этом году экономика Литвы меньше всего упадет в еврозоне и, вероятно, вернется к допандемическому уровню, поэтому довольно странно видеть такой же дефицит бюджета, как и во многих других странах. Кстати, в следующем году в Латвии запланировано 3,9 %, а в Эстонии — 6,9 % дефицит ВВП, поэтому мы окажемся посередине будущего дефицита, несмотря на то, что первую волну кризиса пережили намного легче», — сказал в комментарии СМИ Т. Повилаускас.

Н. Мачюлис отметил, что в бюджетных рекомендациях на 2022 и 2023 годы устранение дефицита государственных финансов не предусмотрено — он должен составить соответственно 2,7% и 1,6 % ВВП.

«Если бы распространение коронавируса и его последствия можно было бы контролировать достаточно оперативно, такой большой дефицит бюджета в перспективе не понадобился бы, поскольку он мог бы угрожать перегревом, более высоким долгом и более высокой инфляцией», — сказал экономист.

По словам Ж. Маурицаса, 2022 год может быть более сложным, чем 2021-й, поскольку Европейская комиссия начинает уделять больше внимания фискальной дисциплине, а меры экономического стимулирования будут сокращены или отменены.

«Вполне вероятно, что в 2022 году Литве придется затянуть поясок, что, скорее всего, придется сделать многим странам ЕС, поэтому на этот год, возможно, потребуется оставить больше финансовых резервов. Думаю, на 2022 год должно быть запланировано 2,7%. Дефицит снизит нашу способность противостоять будущим потрясениям, и мы также можем потерять одно из наших конкурентных преимуществ — один из самых низких долгов в ЕС», — сказал Ж. Маурицас.

В то же время финансовый аналитик Марюс Дубниковас сказал, что в бюджете на 2021 год больше всего беспокойства вызывает доходная часть.

«На данный момент, наверное, сложно ответить, какой у нас будет сбор НДС, насколько успешно мы будем собирать акцизы, какие у нас будут поступления от подоходного налога, потому что с ростом безработицы трудно ожидать его роста. Многое будет зависеть от того, как нам удастся пережить зиму, какой будет ситуация с пандемией», — сказал BNS М. Дубниковас.

Он подчеркнул, что управление государственным долгом также станет новым вызовом.

«Это будет вызовом для нового правительства, поскольку мы должны оставаться очень привлекательными для кредиторов, чтобы не сталкиваться с проблемами предложений финансирования», — сказал аналитик.

Между тем запланированные на следующий год повышение минимальной месячной заработной платы (ММА) и средней пенсии по старости, по словам Н. Мачюлиса, соответствуют финансовым возможностям государства.

«Здесь, полагаю, нет отклонений от фискальной дисциплины и возможностей государства. Несколько лет назад было решено, что минимальная заработная плата будет зависеть от средней зарплаты, что привело к увеличению ММА на 6 %, весьма вероятно, что здесь нет никакой политической подоплеки. То же самое можно сказать и о пенсиях по старости — они должны вырасти примерно на 7,5 процента, так же, как доходы Содры должны вырасти в следующем году за счет роста занятости и средней заработной платы», — сказал экономист.

Информация «ЛК», BNS