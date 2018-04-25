Статистика коронавируса бьет рекорды

Требования к мероприятиям

В Литве обновили список требований к массовым мероприятиям, включая городские праздники, фестивали и ярмарки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Правительство решило, что мероприятия, независимо от количества участников, можно будет организовывать только в том случае, если будет обеспечена электронная раздача билетов и/или регистрация участников и зрителей. От организаторов также потребуется обеспечить контроль за прибывающими зрителями и участниками, например, путем ограждения открытого места проведения мероприятия и контроля на входах, чтобы лица, которые не приобрели билеты электронным способом или не зарегистрировались для участия в мероприятии, не могли попасть на него.

Установлена обязательная дистанция между участниками мероприятия и зрителями. На открытых пространствах необходимо обеспечить расстояние в один метр или рассадить зрителей на каждый второй стул. В закрытых помещениях расстояние должно быть не менее двух метров или зрители должны занимать каждый второй стул.

Есть и пить во время мероприятия можно будет только в специально отведенном месте и только за столиками или барными стойками.

«Горячая» линия 1808: в каких случаях нужно звонить?

В связи с постоянно меняющейся эпидемиологической ситуацией на «горячую» линию ежедневно поступает около 13 тыс. звонков, причем в последнее время количество звонков значительно увеличилось. Работники Министерства здравоохранения напоминают, что человеческие ресурсы не безграничны, в связи с чем призывают жителей внимательно изучить критерии для звонка на «горячую» линию.

В связи с тем, что сотрудники «горячей» линии получают большое количество звонков по вопросу тестирования на коронавирус перед плановыми операциями, министерство разъясняет, что предоперационное тестирование проводится не в мобильных точках, а в клиниках или больницах. Поэтому людям не следует беспокоиться по этому поводу.

Кроме того, «горячая» линия не регистрирует людей, которые знают, что контактировали с инфицированным коронавирусом, или подозревают, что у них мог быть опасный контакт.

При подозрении на заражение необходимо предоставить данные в электронном виде в Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ), заполнив анкету. После анализа данных специалисты центра проведут индивидуальную оценку рисков и перезвонят. Также специалисты НЦОЗ примут решение о проведении исследования и в случае необходимости сами зарегистрируют человека.

Звонок на “горячую” линию 1808 возможен, если: людям необходимо зарегистрироваться для прохождения теста на коронавирус в мобильном пункте, им нужен совет касательно самоизоляции, или нужна консультация по вопросу, что делать по возвращении из страны, затронутой коронавирусом.

Министерство обращает внимание, что по номеру 1808 регистрируют людей в мобильных пунктах хотя бы по одному из следующих критериев:

существует по крайней мере один симптом, характерный для коронавируса: температура тела 37,3 градуса или выше, боль в горле, кашель, затрудненное дыхание, внезапная потеря обоняния, вкуса. Дополнительные, менее специфические симптомы могут включать головную боль и боль в мышцах, озноб, слабость, рвоту и/или диарею;

повторное тестирование на коронавирус необходимо людям, которые получали амбулаторное лечение в домашних условиях в связи с легкой формой болезни. Для повторного обследования требуется электронное направление семейного врача;

если лица возвращаются из пострадавших стран, независимо от гражданства.

Звонить на «горячую» линию можно бесплатно со всех сетей по всей Литве 24 часа в сутки.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ