В ожидании достойной пенсии

Согласно опросу, более 60 процентов населения страны хотело бы получать пенсию в размере от 500 до 800 евро. 19 процентов указывают, что размер удовлетворяющей их пенсии должен составлять от 800 до 1000 евро. Пенсию более 1000 евро хотел бы получать 1 из 10 жителей страны.

По словам Т. Гудайтиса, люди с более низкими доходами с большей вероятностью укажут более высокий размер пенсии, чем их текущий доход, а получатели среднего и более высокого дохода полагают, что размер будущей пенсии должен соответствовать их текущему доходу.

«В большинстве случаев реальность иная, и по достижении пенсионного возраста государственная пенсия по старости составляет около 40-45% от бывшего дохода, а демографические прогнозы показывают, что в будущем это соотношение еще больше снизится. Чтобы, выйдя на пенсию, поддерживать достойный уровень жизни, необходимо обеспечить доход на уровне порядка 70% от предпенсионного», — отметил Т. Гудайтис.

Он также обращает внимание на тот факт, что возможности государства обеспечить всем уровень доходов 70 процентов — ограничены. Однако государство поощряет население к дополнительным накоплениям во втором или третьем пенсионном уровне и для этой цели предусмотрело, соответственно, стимулирующий взнос из государственного бюджета и льготу на подоходный налог для физических лиц.

Тем не менее треть (32%) работников заявили, что в настоящее время не накапливают дополнительную пенсию. Обычно это представители профессий с доходом ниже среднего.

По словам Т. Гудайтиса, накопления во второй пенсионной ступени могут дать наибольший эффект для населения, получающего более низкие доходы, поскольку поощрительный взнос из государственного бюджета рассчитывается от средней заработной платы по стране. Другими словами, распределяя меньшую долю своего дохода, они получают больший стимул, и в конечном итоге это позволяет им накапливать больше средств в пенсионном фонде.

Подсчитано, что, накапливая средства в течение нескольких десятилетий на втором пенсионном уровне, население страны может увеличить свою будущую пенсию примерно на 15-20 процентов.

Репрезентативный опрос населения страны по заказу Swedbank проведено компанией Spinter tyrimai в сентябре 2020 года.

Подготовлено ЛК по сообщениям СМИ