Старшее поколение — на рынке труда

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Старение населения необратимо меняет рынок труда. По данным экспертов, через 10 лет средний возраст трудоспособных жителей планеты составит 41 год, причем если в прошлом году на каждого пенсионера старше 65 лет приходились три работника, то к 2030 году их будет только двое. Это данные из доклада Международной организации труда о ситуации с занятостью.

По данным литовской Службы занятости, на рынке труда фиксируются значительные изменения, немало людей ищут работу, в то же время предприятия не могут заполнить пустующие рабочие места.

Наиболее сложно трудоустроиться старшему поколению трудоспособного возраста, которые оказались без работы.