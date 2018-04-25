Старшее поколение — на рынке труда

Старение населения необратимо меняет рынок труда. По данным экспертов, через 10 лет средний возраст трудоспособных жителей планеты составит 41 год, причем если в прошлом году на каждого пенсионера старше 65 лет приходились три работника, то к 2030 году их будет только двое. Это данные из доклада Международной организации труда о ситуации с занятостью.
По данным литовской Службы занятости, на рынке труда фиксируются значительные изменения, немало людей ищут работу, в то же время предприятия не могут заполнить пустующие рабочие места.
Наиболее сложно трудоустроиться старшему поколению трудоспособного возраста, которые оказались без работы.
В Литве почти 11,4 тысячи безработных старше 55 лет сменили профессиональную квалификацию и получили работу с применением комплексных мер – субсидий работодателям, сообщает пресс-служба Службы занятости.
Проект «Воспользуйтесь возможностью», который финансируется Европейским социальным фондом, помог людям старшего возраста вернуться на рынок труда. В получении новой профессии или повышении квалификации по программам профессионального обучения участвуют 4052 человека, а 3807 уже получили специализацию. Также за счет субсидий трудоустроены 7304 человека старше 55 лет.
«Рост числа пожилых людей трудоспособного возраста, выбывших с рынка труда, является серьезной проблемой для рынка и экономики в целом. Это требует более чуткого подхода к возвращению их к активной деятельности. Наши проекты направлены на повышение их возможностей трудоустройства и занятости за счет облегчения адаптации к рынку труда посредством предоставления комплексных услуг», – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене.
Экономически неактивны на рынке труда более 60 тысяч человек старше 55 лет. Число безработных в этой возрастной группе с 1 марта увеличилось почти на 17 тысяч, а уровень безработицы – на 4,1 процентного пункта.
В Службе занятости отметили, что эффективность трудоустройства людей старше 55 лет, прошедших профессиональное обучение в первой половине 2020 года, по истечении шести месяцев достигает 61,2 проц., а трудоустройство с субсидиями – 65,8 проц.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ