Устоять и продолжить развитие

«Планирующиеся государством доходы и расходы бюджета следующего года похожи на фактическую ситуацию нынешнего года, которая во многом обусловлена коронавирусным кризисом», отметил министр финансов Литвы Вилюс Шапока. Правительство на минувшей неделе утвердило предусматривающий это проект государственного бюджета на 2021 год, сообщает BNS.
«Бюджет на 2021 год вместе со всеми европейскими средствами — примерно такого же уровня, как фактическая ситуация нынешнего года», — сказал В. Шапока на заседании правительства.
Намечается, что доходная часть госбюджета на следующий год по сравнению с утвержденными доходами этого года уменьшится на 1,3% (145,369 млн евро) до 11,385 млрд евро, а расходная часть — увеличится на 21,2% (2,712 млрд евро) до 15,49 млрд евро.
Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро — в 3,3 раза (на 2,857 млрд евро) больше, чем в этом году (утвержденный дефицит — 1,248 млрд евро). Прогнозируется, что дефицит составит пять процентов ВВП следующего года.
Кабмин не стал вносить коррективы в бюджет 2020 года, поэтому из приводимых пока данных не видно, как бюджет 2021 года будет отличаться от реальных доходов и расходов государства в этом году, на которых сильно сказался коронавирусный кризис.
Сам бюджет основан на экономическом сценарии, опубликованном в середине сентября. Он предусматривает, что в 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3,3 процента, среднегодовая инфляция достигнет 1,8 процента, среднемесячная заработная плата (до налогов) вырастет на 3,3 процента, а уровень безработицы будет 7,9 процента.
«Как и обещали, мы подготовили безопасный проект бюджета на следующий год. В нем мы учли самые уязвимые группы общества и инвестиции в будущее», – сказал министр финансов В. Шапока.
Бюджет – социально ориентированный
Больше всего финансирования будет направлено на социальное обеспечение. Средства в том числе поступят в Государственный фонд социального страхования (Содра) – 7,335 млрд евро. По сравнению с 2020-м на социальную сферу будет дополнительно направлено 783 млн евро.
На экономику будет выделено 3,578 млрд евро. Увеличится и финансирование сферы образования – на 683 млн евро, до 3,064 млрд евро. Сфера здравоохранения получит 2,732 млрд евро. Это на 396 млн евро больше, чем в прошлогоднем плане.
Также в проекте бюджета на будущий год предусмотрено 939 млн евро на общественную защиту, 621 млн евро – на культуру и религию. Оборонные расходы составят 1,117 млрд евро, а на окружающую среду – 417 млн евро.
Ожидается, что по сравнению с 2020 годом общие доходы муниципальных бюджетов в ближайшие годы вырастут на 276 миллионов евро.
В следующем году на социальные выплаты власти Литвы хотят потратить на 312 млн евро больше. С 60 до 70 евро вырастут детские пособия и с 100 до 110 евро – пособия для детей-инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей. В бюджете на это предусмотрено 63 млн евро.
Должна увеличиться и средняя пенсия по старости на 27 евро (с 377 до 404 евро), а для лиц, которые имеют необходимый стаж работы, – на 30 евро (с 399 до 429 евро). На повышение пенсий запланировано 258 млн евро.
Минимальная месячная заработная плата «на бумаге» станет 642 евро. Рост составит 35 евро. На индексацию выплат в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено дополнительно 27,5 млн евро.
Кроме того, Литва планирует в следующем году позаимствовать на внутреннем и международном рынке около 5,4 млрд евро. Прогнозируется, что долг в конце 2021 года составит около 25,454 млрд евро, или 50,2 процента ВВП, сообщает BNS.
Бюджет утверждается парламентом не позднее чем за 14 календарных дней до начала года.
Оборонный бюджет Литвы — 2,01-2,0% от ВВП
В следующем году оборонный бюджет Литвы должен превысить 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), утверждает Министерство обороны. Об этом сообщает BNS.
НАТО установил стандарт, согласно которому расходы союзников на оборону должны достигать хотя бы 2% от ВВП, однако этой цели добились лишь девять из 30 стран, входящих в альянс.
«Мы должны продолжить начатую модернизацию Литовской армии, укрепление сдерживания и обороны, поскольку к этому нас принуждает геополитическая ситуация», – отметил в присланном BNS комментарии министр обороны Раймундас Кароблис.
Соотношение оборонного бюджета и ВВП зависит от того, как развивается экономика страны – чем интенсивнее растет хозяйство, тем меньше доля финансирования обороны относительно ВВП.
Средства, предусмотренные для системы Минобороны, составят 2,01% ВВП, если исполнится сценарий развития хозяйства, представленный Минфином в сентябре. По июньскому сценарию Организации экономического сотрудничества и развития, в котором Литве рисуются худшие перспективы, этот показатель составит 2,09%.
«Все сценарии соответствуют требованию минимального порога НАТО в 2% от ВВП», – отметила BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте. Прогнозы ВВП Литвы очень отличаются по причине неопределенности, вызванной коронакризисом.
Впервые показателя оборонных ассигнований в 2% Литва достигла в прошлом году, а большинство политических партий приняли обязательство добиться того, чтобы к 2030 году они достигали 2,5% ВВП.
США добивается от союзников в Европе соблюдения оговоренного показателя в 2% и последовательного увеличения бюджетов. Находившийся в Вильнюсе с визитом этим летом секретарь Сухопутных сил США Райан Д. Маккарти заявил, что именно инвестиции Литвы в оборону создают предпосылки для дислокации американских военных в стране.
По словам В. Раманаускайте, ассигнования Минобороны на следующий год запланированы и распределены при сохранении пропорций расходов, установленных НАТО: на расходы по содержанию персонала планируется выделить не более 50% ассигнований, а на закупки – не менее 20%.
Среди крупнейших закупок Литовской армии ближайшего периода должны быть шесть американских вертолетов Black Hawk. Стоимость сделки может превысить 300 млн евро. Договор намечается подписать еще в этом году.
Увеличится бюджет LRT
Бюджет литовской национальной телерадиовещательной компании LRT в следующем году должен составить 53 млн 794 тыс. евро — почти на 7,5 млн евро больше, чем в этом году, сообщает BNS.
Финансирование LRT рассчитывается автоматически на основании полученных государством доходов от подоходного налога и акцизов.
Но найдутся ли в бюджете будущего года, собранного на налоги, в том числе и русскоязычных жителей Литвы, средства на расширение программ (в частности, информационных) на русском языке?
Президент: Дефицит многих стран будет больше, чем у Литвы
В следующем году бюджет Литвы точно будет дефицитным, однако у большинства других стран дефицит бюджета будет значительно больше, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, это обусловлено экономической ситуацией, сообщает BNS.
«Бюджет точно будет дефицитным, и в этом виновата уже не тринадцатая пенсия, а в целом экономическая ситуация. Сегодня большинство государств с гораздо большим дефицитом бюджета. Так что при спаде экономики вряд ли нам удастся избежать дефицита бюджета», – сказал Г. Науседа журналистам в Таураге.
«Важно, чтобы он был стабильным и чтобы после этого из года в год сокращался, пока мы вновь вернемся к норме», – добавил глава государства.
Информация «ЛК», BNS