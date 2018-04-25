Устоять и продолжить развитие

Дефицит госбюджета в следующем году должен составить 4,105 млрд евро — в 3,3 раза (на 2,857 млрд евро) больше, чем в этом году (утвержденный дефицит — 1,248 млрд евро). Прогнозируется, что дефицит составит пять процентов ВВП следующего года.

Кабмин не стал вносить коррективы в бюджет 2020 года, поэтому из приводимых пока данных не видно, как бюджет 2021 года будет отличаться от реальных доходов и расходов государства в этом году, на которых сильно сказался коронавирусный кризис.

Сам бюджет основан на экономическом сценарии, опубликованном в середине сентября. Он предусматривает, что в 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 3,3 процента, среднегодовая инфляция достигнет 1,8 процента, среднемесячная заработная плата (до налогов) вырастет на 3,3 процента, а уровень безработицы будет 7,9 процента.

«Как и обещали, мы подготовили безопасный проект бюджета на следующий год. В нем мы учли самые уязвимые группы общества и инвестиции в будущее», – сказал министр финансов В. Шапока.

Бюджет – социально ориентированный

Больше всего финансирования будет направлено на социальное обеспечение. Средства в том числе поступят в Государственный фонд социального страхования (Содра) – 7,335 млрд евро. По сравнению с 2020-м на социальную сферу будет дополнительно направлено 783 млн евро.

На экономику будет выделено 3,578 млрд евро. Увеличится и финансирование сферы образования – на 683 млн евро, до 3,064 млрд евро. Сфера здравоохранения получит 2,732 млрд евро. Это на 396 млн евро больше, чем в прошлогоднем плане.

Также в проекте бюджета на будущий год предусмотрено 939 млн евро на общественную защиту, 621 млн евро – на культуру и религию. Оборонные расходы составят 1,117 млрд евро, а на окружающую среду – 417 млн евро.

Ожидается, что по сравнению с 2020 годом общие доходы муниципальных бюджетов в ближайшие годы вырастут на 276 миллионов евро.

В следующем году на социальные выплаты власти Литвы хотят потратить на 312 млн евро больше. С 60 до 70 евро вырастут детские пособия и с 100 до 110 евро – пособия для детей-инвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных семей. В бюджете на это предусмотрено 63 млн евро.

Должна увеличиться и средняя пенсия по старости на 27 евро (с 377 до 404 евро), а для лиц, которые имеют необходимый стаж работы, – на 30 евро (с 399 до 429 евро). На повышение пенсий запланировано 258 млн евро.

Минимальная месячная заработная плата «на бумаге» станет 642 евро. Рост составит 35 евро. На индексацию выплат в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено дополнительно 27,5 млн евро.

Кроме того, Литва планирует в следующем году позаимствовать на внутреннем и международном рынке около 5,4 млрд евро. Прогнозируется, что долг в конце 2021 года составит около 25,454 млрд евро, или 50,2 процента ВВП, сообщает BNS.

Бюджет утверждается парламентом не позднее чем за 14 календарных дней до начала года.

Оборонный бюджет Литвы — 2,01-2,0% от ВВП

В следующем году оборонный бюджет Литвы должен превысить 2% от внутреннего валового продукта (ВВП), утверждает Министерство обороны. Об этом сообщает BNS.

НАТО установил стандарт, согласно которому расходы союзников на оборону должны достигать хотя бы 2% от ВВП, однако этой цели добились лишь девять из 30 стран, входящих в альянс.

«Мы должны продолжить начатую модернизацию Литовской армии, укрепление сдерживания и обороны, поскольку к этому нас принуждает геополитическая ситуация», – отметил в присланном BNS комментарии министр обороны Раймундас Кароблис.

Соотношение оборонного бюджета и ВВП зависит от того, как развивается экономика страны – чем интенсивнее растет хозяйство, тем меньше доля финансирования обороны относительно ВВП.

Средства, предусмотренные для системы Минобороны, составят 2,01% ВВП, если исполнится сценарий развития хозяйства, представленный Минфином в сентябре. По июньскому сценарию Организации экономического сотрудничества и развития, в котором Литве рисуются худшие перспективы, этот показатель составит 2,09%.

«Все сценарии соответствуют требованию минимального порога НАТО в 2% от ВВП», – отметила BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте. Прогнозы ВВП Литвы очень отличаются по причине неопределенности, вызванной коронакризисом.

Впервые показателя оборонных ассигнований в 2% Литва достигла в прошлом году, а большинство политических партий приняли обязательство добиться того, чтобы к 2030 году они достигали 2,5% ВВП.

США добивается от союзников в Европе соблюдения оговоренного показателя в 2% и последовательного увеличения бюджетов. Находившийся в Вильнюсе с визитом этим летом секретарь Сухопутных сил США Райан Д. Маккарти заявил, что именно инвестиции Литвы в оборону создают предпосылки для дислокации американских военных в стране.

По словам В. Раманаускайте, ассигнования Минобороны на следующий год запланированы и распределены при сохранении пропорций расходов, установленных НАТО: на расходы по содержанию персонала планируется выделить не более 50% ассигнований, а на закупки – не менее 20%.

Среди крупнейших закупок Литовской армии ближайшего периода должны быть шесть американских вертолетов Black Hawk. Стоимость сделки может превысить 300 млн евро. Договор намечается подписать еще в этом году.

Увеличится бюджет LRT

Бюджет литовской национальной телерадиовещательной компании LRT в следующем году должен составить 53 млн 794 тыс. евро — почти на 7,5 млн евро больше, чем в этом году, сообщает BNS.

Финансирование LRT рассчитывается автоматически на основании полученных государством доходов от подоходного налога и акцизов.

Но найдутся ли в бюджете будущего года, собранного на налоги, в том числе и русскоязычных жителей Литвы, средства на расширение программ (в частности, информационных) на русском языке?

Президент: Дефицит многих стран будет больше, чем у Литвы

В следующем году бюджет Литвы точно будет дефицитным, однако у большинства других стран дефицит бюджета будет значительно больше, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, это обусловлено экономической ситуацией, сообщает BNS.

«Бюджет точно будет дефицитным, и в этом виновата уже не тринадцатая пенсия, а в целом экономическая ситуация. Сегодня большинство государств с гораздо большим дефицитом бюджета. Так что при спаде экономики вряд ли нам удастся избежать дефицита бюджета», – сказал Г. Науседа журналистам в Таураге.

«Важно, чтобы он был стабильным и чтобы после этого из года в год сокращался, пока мы вновь вернемся к норме», – добавил глава государства.

Информация «ЛК», BNS