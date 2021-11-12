Бюджет 2022: планы и трудности их воплощения

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

В 2022 году Минфин планирует собрать в госбюджет 13,8 миллиарда, а потратить 16,48 миллиарда евро. Правительство надеется закрыть «дыру» бюджета почти в 3 миллиарда евро «за счет экономического роста».

Однако растущая инфляция, безработица, использование паспорта возможностей, другие средства коммуникации, которые способствуют сегрегации и наносят ущерб экономике государства, безответственная трата миллионов на государственные закупки, проблемы с объемами грузов в Клайпедском порту и Китаем вряд ли позволяют надеяться на экономический рост, еще и эти недостающие 3 млрд. Прогнозируется, что одна только конфликтная дипломатия, в которую министр иностранных дел Г. Ландсбергис умудряется постоянно вовлекать Литву, обойдется нам примерно в 1 % ВВП.

Так что, скорее всего, эти 3 миллиарда евро в середине года будут взяты государством в долг, что приведет к дальнейшему увеличению государственного долга, а неспособность управлять деньгами ляжет на плечи всех налогоплательщиков.

Можно было бы закрыть глаза и ждать чуда, если бы не пиар-ложь правительства И. Шимоните о том, что дефицитный бюджет «социально ориентирован». С этой ложью, на первый взгляд, легко согласиться, по крайней мере, если не вдаваться в подробности: растет минимальная заработная плата, пенсии. Повышение минимальной месячной заработной платы — одно из самых крупных за последние годы.

Но параллельно правительство ничего не делает для того, чтобы повышение пенсий и заработной платы не было «съедено» растущей инфляцией, при этом базовые цены на товары, услуги, отопление и энергию растут намного быстрее, чем пенсии или заработная плата. Поэтому маловероятно, что пенсионер порадуется увеличению пенсии на 50 евро, если отопление его квартиры зимой повысится с 150 до 250 евро. А еще дорожающие продукты питания и прочие необходимые услуги… Таким образом, «социально ориентированный» бюджет — это скорее самообман, чтобы показать хорошую власть, и ложь, чтобы успокоить людей.

Я не знаю, можно ли назвать бюджет «социально ориентированным» еще и потому, что увеличение детских денег в следующем году на 3,5 евро звучит как издевательство, особенно с учетом того, что Европейская комиссия признала, что детские деньги являются наиболее эффективным инструментом против детской бедности, а инфляция съест значительную их часть и явно более 3,5 евро.

Тот факт, что от семейной политики постепенно отказываются, поскольку правительство «заигрывает» с легализацией гомосексуальных семей и наркотиков, также демонстрирует судьба услуг для семей. Из таблиц бюджетного планирования видно, что с 2024 года не будут выделяться средства на развитие инфраструктуры семейных и общественных услуг, которые, опять же, в основном использовались семьями, воспитывающими детей.

Есть дыры и в других местах. Например, при формировании бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (PSDF) «забывают» о накоплении резерва, а это означает, что в случае длительного или сложного кризиса здравоохранения и неожиданной потребности в дополнительном финансировании системы здравоохранения – средств не будет и придется вернуться в 2008-2009 годы, когда без накопленного резерва и под управлением все тех же консерваторов пришлось снизить расценки балла за личные медицинские услуги до 0,89 лита.

Другими словами, медики, которые за свои услуги должны были зарабатывать 1 лит, вместо этого получали 0,89. В то время это привело не только к эмиграции врачей из-за непропорционально низкой заработной платы, но и к длительной стагнации заработной платы врачей, из которой мы начали выходить только в прошлую каденцию Сейма. Глядя на бюджет Фонда обязательного медицинского страхования этого года, запланированного без каких-либо резервов, кажется, что на ошибках прошлого никто не учится.

Странно расставлены и приоритеты в сфере образования. Помимо растущих зарплат учителей появляются и дотации Министерства образования, науки и спорта в муниципальные бюджеты – на «оптимизацию количества рабочих мест», другими словами — на сокращение количества учителей выделяется более 7 миллионов евро. Лучше бы эти средства направить работающим учителям, повысив привлекательность их специальности и продемонстрировав потребность в них, которая, кстати, сегодня огромна. Многие школы жалуются на нехватку учителей. А эта власть инвестирует в их сокращение. Разве это не абсурд?

Удивительно, именно это слово было бы наиболее подходящим для описания того, как относятся к инвестициям в регионы и их культурную жизнь. Средства программы развития инфраструктуры государственных учреждений культуры в основном идут в Клайпедский край — в Клайпеде 4 из 8 профинансированных объектов. Еще три объекта находятся в Вильнюсе. Так что говорить о последовательном культурном развитии регионов пока рано, особенно когда видишь, что средства идут мэрам из партий либералов. Про развитие культуры в регионах в бюджете забыто. Тем более что параллельно ликвидируется Фонд поддержки культуры.

Удивляет и неспособность планировать и использовать европейские фонды. В 2021 г. был утвержден план «Литва нового поколения» на общую сумму 2,225 миллиарда евро, согласно которому планируются инвестиции Фондов экономического восстановления и повышения устойчивости (RRF) по следующим направлениям — зеленая трансформация; цифровое обновление; образование; здоровье; социальная сфера и рынок труда; наука и инновации; государственный сектор и бизнес-среда.

Многие страны начали использовать эти средства европейских фондов на восстановление экономики еще в бюджетах 2021 года. Литва в 2021 году этим не воспользовалась. Похоже, что и в 2022 г. эти средства мы будем тратить скромно – так, в бюджете 2022 г. инвестиции средств Фонда восстановления экономики составляют 345 млн. евро, более чем из 2 миллиардов евро доступных средств. Понятно, ведь когда министр экономики и инноваций уделяет все свое время TikTok’у и декриминализации наркотиков, сложно одновременно планировать инвестиции в инновации.

Неустойчивость, растущий социальный разрыв среди детей, инфляция, съедающая воображаемое благосостояние, неспособность воспользоваться выделяемыми средствами фондов ЕС, неподготовленность к будущим кризисам в области здравоохранения. Такое впечатление создается при анализе бюджета следующего года.

Рамунас Карбаускис, председатель партии Союз крестьян и зеленых Литвы