Главный эпидемиолог о ситуации с COVID-19

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Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене заявила, что правительство рассматривает применение «паспорта возможностей» с 12 лет в качестве альтернативы отмене тестирования, однако решение еще не принято.

«В настоящее время ведутся дискуссии о том, что возрастной ценз должен быть снижен, возможно, до 12 лет, и отказаться от тестов. Пока никаких решений не принято, но обсуждения идут», – сказала информационному агентству BNS Л. Ашоклене.

По ее словам, паспорт возможностей не только позволил не прекращать некоторые виды деятельности, но и способствовал управлению пандемией. Правда, в нем есть и недостатки.

«В нашем паспорте возможностей есть как регулярные тесты, так и серологические тесты на антитела, а также нет срока годности для вакцинированных лиц, в то время как некоторые страны ввели даты истечения срока годности. Однако с точки зрения эпидемиологии мне кажется, что наибольший риск заключается в том, что паспорт возможностей выдается с 16 лет, хотя вакцинация допустима с 12 лет», – пояснила главный эпидемиолог.

По ее словам, эта группа детей «большая и полна рисков».

Прогнозы пика пандемии

По словам Л. Ашоклене, в настоящее время ситуация с пандемией плохая не только в Литве, но и в Европе.

«Ситуация очень сложная. Количество заболевших продолжает расти, и мы, конечно, еще не достигли пика этой волны. На днях мы увидим эффект Дня поминовения усопших, который может еще больше усугубить ситуацию», – сказала эпидемиолог.

По ее словам, пик пандемии предсказать сложно, потому что все будет зависеть от поведения людей, особенно с приближением зимних праздников.

По словам Л. Ашоклене, хотя в последние дни зарегистрированы несколько более низкие показатели заболеваемости, чем в предыдущие недели, это может быть связано с влиянием государственных праздников, когда люди проходят меньше тестов.

Возможен и третий карантин

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации ровно год назад в Литве был введен второй всеобщий карантин. И хотя показатели заболеваемости в настоящее время примерно в четыре раза выше, никто не спешит объявлять новый карантин.

«В настоящее время у нас есть главное оружие – вакцины, поэтому людям рекомендуется делать прививки, чтобы они не заболели, и даже если это случится, то болезнь протекает в более легкой форме. Сейчас мы также наблюдаем стабильную ситуацию в реанимационных отделениях, хотя занято около полутора сотен коек, они не так быстро заполняются», – пояснила Л. Ашоклене.

По ее словам, несмотря на защиту, которую дают вакцины, в этом году ситуация еще хуже, потому что в мире преобладает более заразная дельта-разновидность, а также «пандемическая усталость» – люди более небрежно относятся к гигиене рук и ношению масок.

«Эффективность самих вакцин со временем снижается, поэтому нам нужно говорить о важности ревакцинации», – сказала эпидемиолог.

При этом Л. Ашоклене подчеркнула, что карантин может быть введен в случае ухудшения ситуации в больницах, но не на длительный срок.

«Это во многом зависит от использования коек для реанимации – если это число изменится и превысит 200, приблизится к 250, будут необходимы более радикальные меры для защиты системы здравоохранения», – сказала она.

Привитым придется изолироваться

Кроме того, планируется, что вакцинированным людям, у которых был контакт с болеющим COVID-19 высокой степени риска, в ближайшее время придется делать тест или изолироваться на 10 дней, заявила Л. Ашоклене.

«С учетом того, что мы видим растущую группу привитых, но болеющих людей, рекомендуем сделать тест не ранее чем на третий день после контакта и до получения отрицательного ответа теста изолироваться», – сказала главный эпидемиолог.

«Если человек решит не делать тест, то он должен будет изолироваться, как и все прочие, на 10 дней», – добавила она.

Эпидемиолог отметила, что новый порядок должен вступить в силу на этой неделе. Такое тестирование, как это было до сих пор, будет финансироваться государством.

Как информировало позже Министерство здравоохранения, окончательные решения относительно изменений в изоляции пока не приняты.

Сейчас вакцинированные или переболевшие коронавирусом люди не обязаны изолироваться после контакта с заболевшим, однако им рекомендуется не ранее чем на третий день после контакта пройти ПЦР-тест.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ