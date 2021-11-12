Меры по амортизации роста цен на энергоресурсы

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

С января 2022 года газ, электричество и тепло не подорожают настолько, насколько прогнозировалось, так как на минувшей неделе Сейм утвердил план правительства по амортизации роста цен на энергоносители с начала следующего года. Об этом информирует BNS.

Депутаты приняли поправки к пяти законам, которые позволят избежать огромного скачка цен на энергоносители с января, который был бы, если ничего не предпринимать.

Поправки должны вступить в силу сразу после их подписания президентом Гитанасом Науседой.

Рост цен на газ для потребителей будет растянут на пять лет. Производителям тепла разрешается покупать более значительную долю природного газа не через биржу, а напрямую у поставщика газа. В настоящее время они должны приобретать через биржу не менее 50% годовой потребности в газе.

Рост цен на электроэнергию притормозит и то, что Сейм отложил примерно на полгода срок выбора 500 тысячами потребителей независимого поставщика. Ранее предусматривалось, что потребители должны были определиться с выбором к середине декабря.

По предварительным оценкам, цена на электроэнергию для регулируемых домашних потребителей с января вырастет менее чем на 20%, а цена на газ для людей с газовыми плитами вырастет примерно на 20% (без поправок она увеличилась бы на 51%), газовое отопление домов подорожает примерно на 30% (вместо 83%).

Также было принято предложение, согласно которому газоснабжающие компании, обслуживающие более 100 тысяч потребителей, по собственной инициативе или по запросу Государственного совета по регулированию энергетики (VERT) должны предоставить подробную информацию о том, как управлять ценовыми рисками.

Газ для жителей Литвы с января должен подорожать на 29-34%, а электроэнергия для регулируемых потребителей, выбравших стандартный план, – на 10%, отметил глава регулятора рынка, представивший предварительные подсчеты.

Комментируя пакет законов, предназначенных амортизировать сильное подорожание энергоресурсов для потребителей, председатель Государственного совета по регулированию энергетики Ренатас Поцюс подчеркнул, что окончательные цены на газ теперь повысятся почти в четыре раза меньше, чем ожидалось, если бы не были приняты эти нормативные акты.

«Принятые правовые акты, законы, которые позволяют несколько амортизировать или остановить сильный рост цен, позволят, по предварительным подсчетам, повысить тарифы на природный газ для первой группы потребителей, которая использует газ для приготовления пищи, примерно на 29%, для второй группы потребителей, которая отапливает газом дома, – примерно на 34%», – сказал Р. Поцюс журналистам.

По словам Р. Поцюса, если бы не были приняты поправки к законам, то газ для первой группы потребителей подорожал бы вдвое – на 98%, а для второй группы потребителей (использующих газ для отопления) – почти в 1,4 раза по сравнению с действующим сейчас тарифом.

С целью смягчить подорожание электроэнергии для потребителей снижены составляющие цены за услуги инфраструктуры. «Во всяком случае, предварительно пока моделируется, что в среднем для потребителей стандартного плана цена на электроэнергию может повыситься примерно на 10% с января. Это для тех, кто не выбрал независимого поставщика», – заметил Р. Поцюс.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ