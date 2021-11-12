Продажа алкоголя: возможны послабления

Фото BFL/Greta Skaraitienė

Правительство Литвы на минувшей неделе одобрило предложение, которое рассматривает парламент, о продаже алкоголя лицам старше 18 лет. Кроме того, молодежи не будут запрещать употреблять и крепкий алкоголь.

Однако премьер подчеркнула, что дискуссия на эту тему не закончилась, ее еще будет обсуждать парламент. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что решение правительства о разрешении на продажу алкоголя 18-летним обосновано тем, что речь идет о взрослых людях. «Логика такая — мы либо считаем 18-летних взрослыми людьми, либо нет. Мы в правительстве проголосовали за то, что это взрослые люди», – сказала И.Шимоните.

В изменениях не только разрешение 18-летним употреблять алкоголь (крепостью до 15%), но и продление времени торговли алкоголем в воскресенье до 20 ч., а также либерализация рекламы алкоголя (сейчас в воскресные дни алкоголь продают до 15 ч.). Сейчас в Литве разрешено употреблять алкоголь лицам старше 20 лет. В выводах Минэкономики, которые утвердило правительство, предлагается разрешить молодежи употреблять алкоголь независимо от его крепости.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ