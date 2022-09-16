Бюджет Содры: доходы превышают расходы

— В нынешней непростой экономической ситуации как удается собирать содровские налоги? Каково состояние бюджета фонда, из которого осуществляются социальные выплаты, пенсии?

— В настоящее время сбор взносов в Содру проходит своевременно, в соответствии с действующим порядком. Доходы бюджета Содры по-прежнему превышают расходы. Благодаря положительным результатам последних нескольких лет резерв содровского бюджета в настоящее время составляет около 1,1 млрд евро. Однако сложная экономическая ситуация, вероятно, отразится на будущих показателях фонда.

В прошлом году, во время второго карантина, Содра оказала помощь бизнесу, деятельность которого была ограничена правительственным постановлением, представители которого были включены Государственной налоговой инспекцией в список пострадавших от последствий COVID-19. Предприятия, включенные в список Государственной налоговой инспекции, могли, подав заявление, не платить взносы, при этом к ним не применялись санкции.

По окончании карантинного периода они могли обратиться в Содру с просьбой об упрощенной отсрочке уплаты накопленных ими взносов. Более 6 000 предприятий, пострадавших от пандемии COVID-19, в прошлом году отложили свои взносы в Содру. Отсроченная задолженность составила 124 млн евро. С компаний не взимались проценты, и им не нужно было доказывать свою платежеспособность.

Компании могли выбрать, когда они планируют начать выплату взносов (не позднее одного года с момента подачи заявления) и срок выплаты долга (до 4 лет с момента начала выплаты). Сумма задолженности распределяется равными, согласованными платежами в течение выбранного периода.

Сегодня отсроченная задолженность составляет 117 млн евро. 4 200 компаний имеют задолженность.

Поскольку большинство компаний планировали начать погашение задолженности через год, в августе этого года страхующиеся начали выполнять свои обязательства. В соответствии с согласованным графиком платежей они должны выплачивать отсроченные страховые взносы, а также текущие страховые взносы. Если компания не выполняет свои обязательства, решение об отсрочке платежа утрачивает силу, и начинается взыскание долга.

К страхователям, которые уклоняются от уплаты взносов государственного социального страхования, несмотря на уведомления и напоминания, применяются принудительные процедуры, такие как передача платежных поручений кредитным учреждениям, а затем передача долга судебному исполнителю для взыскания. Имущество может быть арестовано, а залог принудительно взыскан.

— Отразились ли уже на сборах бюджета случаи банкротств?

— Как уже упоминалось, многие компании воспользовались упрощенной отсрочкой задолженности по взносам социального страхования, образовавшейся в период карантина. В результате количество неплатежеспособных предприятий значительно сократилось, многим из них была отсрочена выплата долгов, соответственно, было инициировано меньшее количество банкротств.

Вполне вероятно, что в будущем количество дел о банкротстве компаний снова возрастет, так как определенный процент предприятий, воспользовавшихся помощью государства и других кредиторов, может оказаться не в состоянии выполнить все свои обязательства перед кредиторами, когда наступит срок погашения их отсроченных долгов. Это естественные экономические процессы. Конкретное количество открываемых процедур банкротства будет зависеть от общей экономической ситуации в будущем, а также от мер, принимаемых для оказания помощи компаниям, оказавшимся в затруднительном положении.

— С началом нового учебного года что должны знать студенты по поводу оплаты взносов?

— В сентябре молодые люди, получившие в этом году среднее или высшее образование, должны побеспокоиться об обязательном медицинском страховании. Обязательным медицинским страхованием выпускники страхуются за счет государства только до конца августа. Однако, если до конца сентября они не начнут учиться, работать или не получат в службе занятости статус безработного, им придется самим платить взнос обязательного медицинского страхования.

В Литве взносы медицинского страхования являются обязательными. Тем, кто застрахован, государство гарантирует бесплатное медицинское обслуживание, в то время как люди, не имеющие обязательного медицинского страхования, должны оплачивать медицинские услуги самостоятельно.

Если вы работаете по трудовому договору, ваш работодатель платит взносы обязательного медицинского страхования в Содру. Лица до 18 лет, студенты дневного отделения, лица, получающие помощь от государства, безработные и другие застрахованы за счет государства.

Люди, которые не работают, не ищут работу, не учатся или не проходят обучение и которые не застрахованы государством, должны сами платить минимальный ежемесячный взнос — в этом году 50,95 евро. Если не заплатить до конца текущего месяца, медицинское страхование закончится — счет за медицинское обслуживание будет выставлен, и накопится долг, который все равно придется оплатить.

Студенты дневных отделений покрываются государственной программой медицинского страхования, поэтому при поступлении или продолжении обучения не нужно платить страховые взносы. Однако, если студент хочет совмещать учебу с работой по удостоверению индивидуального предпринимателя, лицензии на ведение бизнеса или другой форме самозанятости, ему придется платить фиксированный взнос обязательного медицинского страхования, основанный на полученном доходе.

Молодые люди, отправляющиеся на учебу в страны ЕС, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн или Швейцарию, обязаны ежегодно предоставлять в Территориальную больничную кассу справку на оригинальном бланке своего высшего учебного заведения. Документ подтверждает, что они учатся на дневной форме обучения. Копии таких сертификатов или приглашений на учебу не подходят.

Если вы собираетесь учиться в этих странах, неплохо иметь Европейскую карту медицинского страхования, которая гарантирует экстренную медицинскую помощь за рубежом. Обязательное медицинское страхование для студентов стран ЕС действительно в течение одного учебного года, поэтому вам нужно будет предоставлять подтверждение своего обучения ежегодно, если вы продолжаете обучение в ЕС.

Граждане Литвы, которые едут учиться в другие страны (например, США, Россию, Великобританию), не страхуются за счет государственных средств. Важно помнить, что молодые люди, обучающиеся в других странах, должны самостоятельно оформлять медицинскую страховку через частную страховую компанию.

Для поступивших в высшие учебные заведения Великобритании до 1 февраля 2020 года страхование здоровья покрываются государством до окончания обучения, но не позднее 31 августа 2023 года.

Аналогичные меры применяются к студентам, обучающимся в зарубежных университетах по программам обмена. Если студент едет в страны ЕС, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн или Швейцарию, то платить взносы обязательного медицинского страхования не нужно, и студент будет иметь доступ к медицинским услугам в этих странах. В то же время тем, кто едет в другие страны, следует позаботиться о собственном медицинском страховании — в противном случае им, возможно, придется платить за медицинские услуги из своего кармана.

Если вы учитесь за границей, также рекомендуется обратить внимание на то, когда официально начинается учебный год. Студенты и учащиеся дневного отделения получают государственную страховку обязательного медицинского страхования, которая действует до конца августа. Если вы начинаете обучение с сентября, то государственная страховка обязательного медицинского страхования продолжается. Однако, если вы начинаете в октябре, вам придется самостоятельно оплатить взносы обязательного медицинского страхования за сентябрь.

— Где можно узнать, за какой месяц застрахован человек? Согласно действующему порядку, страхующийся платит Содре, а данные о том, застрахован ли он, получает из Больничной кассы. В случае если, по мнению страхующегося, данные указаны неправильно, к кому обращаться, кто обязан исправить ситуацию?

— Все лица, постоянно проживающие в Литве, обязаны платить взносы на обязательное медицинское страхование. Это необходимо для того, чтобы люди могли получить доступ к бесплатным медицинским услугам и имели право на возмещаемые лекарства и медицинскую помощь.

Работодатели уплачивают взносы на медицинское страхование за людей, работающих по трудовому договору.

Самозанятые лица и лица, не имеющие работы, экономической деятельности, образования или профессиональной подготовки и не охваченные государственным страхованием, обязаны самостоятельно уплачивать взносы на медицинское страхование.

С введением Содрой с 1 июля единого кода взноса «444» для самозанятых и самозастрахованных лиц на начальном этапе использования единого кода взноса иногда возникают случаи, когда уплата взноса обязательного медицинского страхования приводит к задержкам в передаче данных в Государственную больничную кассу, и установление покрытия обязательного медицинского страхования опаздывает. Некоторые из этих случаев выявляются и решаются специалистами Содры самостоятельно, другие решаются, когда клиенты обращаются в Содру.

Содра приносит извинения всем клиентам за причиненные неудобства и благодарит их за понимание. Единый платежный код «444» был создан для того, чтобы сделать оплату взносов Содры максимально простой и быстрой. Мы надеемся, что, несмотря на первоначальные неудобства, клиенты выиграют от этого решения. Ожидается, что все неточности будут исправлены к концу этого месяца.

В случае неточностей или ошибок клиентам предлагается подать запрос через личный кабинет Содры. Вы также можете сообщить об ошибках, позвонив в информационный центр Содры по телефону 1883. Проверить данные о страховании можно на сайтах Содры и Государственной больничной кассы.

— В чем особенность содровского страхования украинских беженцев? На какие социальные выплаты, услуги они могут претендовать?

— Поскольку деятельность Содры связана с социальным страхованием, содровские выплаты могут получать люди, которые застрахованы (т.е. работают в Литве, занимаются индивидуальной трудовой деятельностью и т.д.) и имеют необходимый стаж социального страхования. В этом случае граждане Украины, получившие убежище или временную защиту в Литве, имеют право на пособия по болезни, материнству, отцовству, уходу за ребенком, безработице, несчастному случаю на производстве и профессиональному заболеванию, если они соответствуют установленным законом требованиям для получения пособия — так же, как и граждане Литвы. Стаж, полученный в Украине, засчитывается. Если вы не застрахованы или не накопили стажа социального страхования, вы имеете право претендовать на другие социальные пособия или компенсации, но за ними обычно приходится обращаться в муниципалитеты.

Пенсионер из Украины, имеющий постоянный или временный вид на жительство в Литве и задекларировавший свое место жительства в Литве или внесенный в список незадекларированных лиц, может обратиться за социальной помощью.

— Если происходят какие-либо изменения в Содре, каков порядок информирования жителей? Где рядовому налогоплательщику узнать об изменениях?

— В вашем личном кабинете на сайте www.sodra.lt/gyventojui вы найдете всю необходимую информацию о назначенных и выплаченных вам пособиях, продолжительности вашего страхования, уплаченных вами взносах и многое другое. Мы всегда призываем людей пользоваться электронными услугами, поскольку таким образом они могут подавать заявления, составлять сводные данные и получать многие другие услуги Содры, не выходя из дома.

Однако не все жители пользуются цифровыми услугами, поэтому Содра информирует жителей удобными и приемлемыми для них способами. Если человек указал свой адрес электронной почты или номер телефона, информация также направляется ему по этим каналам. Если мы видим, что человек не прочитал важное сообщение в своем личном кабинете (например, о включении во вторую ступень пенсионных накоплений или о назначении пособия на одного человека), мы также отправляем ему письменное сообщение заказным письмом по адресу, указанному в регистре населения. Всю актуальную информацию можно найти на сайте Содры.

— Может ли быть предоставлена личная консультация по телефону другому лицу? Ведь среди клиентов Содры немало пожилых, больных людей, не в полной мере владеющих литовским языком, поэтому нередко они просят выяснить актуальные вопросы родственников, знакомых.

— С целью обеспечения безопасности данных личная информация может быть предоставлена по телефону только при наличии у представляющего вас лица специальной доверенности, заверенной у нотариуса. Любой человек, желающий получить личную информацию, должен подтвердить свою личность, выбрав одно из средств идентификации. Это необходимо для того, чтобы данные не были переданы неуполномоченным лицам — консультанту небезопасно передавать частную информацию любому, кто просто скажет по телефону, что он является членом семьи или родственником.

Войдя в свой личный кабинет на сайте www.sodra.lt/gyventojui, вы можете начать разговор в режиме реального времени. Консультанты могут предоставлять личную информацию через этот защищенный канал. Чаты в режиме реального времени доступны в рабочее время.

Жители также могут написать Содре по электронной почте info@sodra.lt. Запросы по электронной почте ограничиваются только общей информацией. Этот канал не предоставляет личную информацию.

— Благодарю за информацию.

Галина КУРБАНОВА