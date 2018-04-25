Бюджет студента

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Многие студенты, начав обучение в высшем учебном заведении, уехав из родного города, впервые сталкиваются с необходимостью самостоятельно вести бюджет, планировать свои доходы и расходы. Из-за этого уже в первые месяцы «взрослой жизни» студенты часто испытывают финансовые проблемы. Обычно речь идет о перерасходе и нехватке средств, и признаться в этом родителям бывает очень непросто.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Swedbank, две трети (63%) студентов, живущих отдельно от родителей, сталкиваются с нехваткой денег. За два года доля таких студентов увеличилась на 6 процентных пунктов. Основным источником дохода студентов остается финансовая поддержка родителей и родственников, более половины студентов выбирают работу.

«В настоящее время средний диспонируемый доход литовских студентов составляет 428 евро, это на 18 % больше, чем два года назад. Однако из-за увеличения расходов большая часть студентов продолжает жить в финансовой напряженности, нередко в конце месяца денег не хватает. Чтобы сбалансировать свои финансы, молодые люди сокращают потребление, используют свои сбережения или обращаются за помощью к родителям», — комментирует Юрате Цвиликене, руководитель финансового института Swedbank.

Многих поддерживают родители

Согласно результатам исследования, финансовая поддержка родителей, опекунов или родственников остается основным источником дохода для студентов – ее получают 7 из 10 человек.

«Эта финансовая поддержка особенно важна для самых молодых — бакалаврам в возрасте от 18 до 21 года, которые полностью сосредоточены на учебе. Между тем на старших курсах все больше и больше молодых людей сочетают учебу с работой. Пятая часть студентов сообщают, что работают полный рабочий день, четверть – неполный рабочий день, еще 15 процентов – нерегулярно, от случая к случаю», — говорит Ю. Цвиликене.

Эксперт Swedbank отмечает, что 9 из 10 студентов также получают дополнительную нефинансовую поддержку от родственников. Например, родители дают продукты питания, оплачивают топливо для машины, предоставляют предметы домашнего обихода и так далее.

«Для половины студентов эта нефинансовая поддержка позволяет сократить ежемесячные расходы с 20 до 50 процентов, а для каждого пятого студента — даже наполовину и более. Кроме того, для студентов, поступающих на платное обучение, очень важна поддержка родителей. Почти треть из них указывает на то, что плата за обучение хотя бы частично покрывается родителями», — комментирует экономист.

Она также отмечает, что незначительно — от 8 до 11 процентов — увеличилось количество студентов, взявших на период обучения государственные субсидии.

«Хорошая тенденция состоит в том, что за два года количество студентов, которые берут ссуды на покупку тех или иных товаров или на покрытие стоимости жизни, сократилось почти в 4 раза, и почти в 4 раза больше тех, кто берет ссуду для финансирования учебы. Молодые люди понимают, что образование — это значимое вложение в их будущее», — говорит глава Финансового института Swedbank.

Расходы выросли на пятую часть

Опрос Swedbank показал, что за два года увеличился не только доход студентов, которым они могут располагать, но и их расходы — по категориям расходов студентов они увеличились примерно на 20 процентов. Большинство молодых людей сообщают, что тратят до 500 евро в месяц.

«Студенты тратят большую часть своего дохода на еду и безалкогольные напитки — в среднем около 125 евро в месяц, или на 14 евро больше, чем два года назад. Значительная часть студенческого бюджета также идет на жилье, его аренду или содержание — 101 евро в месяц (+19 евро). Между тем студенты указывают, что они тратят в среднем 44 евро (+4,5 евро) в месяц на развлечения, посещение мероприятий, книги, алкогольные напитки или табачные изделия», — комментирует Ю. Цвиликене.

По словам финансового эксперта, интересно, что студенты, которые начали самостоятельную жизнь, больше всего удивляются более высокой, чем предполагалось, стоимости еды. Необходимая сумма денег вызывает удивление у каждого второго молодого человека, начинающего жить отдельно от родителей. Больше денег, чем планировалось, уходит на коммунальные услуги и аренду жилья.

«Очевидно, что, пока мы живем с родителями, трудно реально оценить общую стоимость расходов. Кроме того, часть молодых людей, которые приезжают учиться из небольших городов, сталкиваются с тем, что жизнь в больших городах намного дороже, чем в регионах», — говорит Ю. Цвиликене.

Управление финансами улучшается

Глава Финансового института Swedbank отмечает, что, хотя у молодых людей нет недостатка в финансовых проблемах, есть и обнадеживающие изменения.

«Мы наблюдаем улучшение способности молодых людей планировать финансы и управлять ими. Несмотря на то что до конца месяца у 7 из 10 студентов заканчиваются деньги, такие случаи встречаются все реже. Кроме того, растет число студентов, которые экономят и используют инструменты бюджетного планирования и управления», — поясняет Ю. Цвиликене.

По результатам исследования почти 80% студентов откладывают деньги на будущее. Примерно каждый второй студент делает это нерегулярно, а каждый третий — каждый месяц.

«Количество регулярно откладывающих сбережения постоянно растет, особенно среди работающих студентов. На эти цели они выделяют порядка 40 % средств каждый месяц, а это до 66 процентов больше, чем два года назад. Регулярное накопление очень важно для аккумулирования большей суммы денег в финансовом резерве или при планировании более дорогой покупки», — говорит Ю. Цвиликене.

Согласно опросу Swedbank, большинство студентов — 63 % — следят за своими доходами и расходами, интуитивно оценивают свое финансовое положение. Кроме того, увеличивается количество тех, кто использует цифровые инструменты для управления финансами — 18 % фиксирует доходы и расходы на компьютере или телефоне, 12 % используют инструмент бюджетного планирования в интернет-банке, еще 7% прибегают к другим мерам или системам планирования в Интернете.

Кстати, похожие проблемы и у студентов других стран. Так, согласно результатам опроса National Student Money Survey, 78% учащихся вузов испытывают постоянное волнение из-за нехватки денег, а еще 70% сожалеют о собственном низком уровне финансовой грамотности.

Юрате Цвиликене, руководитель финансового института Swedbank.