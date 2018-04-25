Льготный тариф НДС для общепита

Фото BFL/Irmantas Gelūnas

Чтобы смягчить последствия карантина и чрезвычайного положения, предлагают снизить НДС на услуги заведений общепита (9%). Такую поправку к закону зарегистрировала депутат от «крестьян» Аушра Папиртене.

По ее словам, пандемия COVID-19 и карантин особенно отрицательно сказались на компаниях, предоставляющих услуги общепита. Автор проекта обратила внимание на то, что до пандемии каждый второй эмигрировавший из Литвы гражданин работал в гостинично-ресторанном секторе.

По данным европейской статистики, в секторе общепита работают 50% всех работников туристического сектора ЕС, поэтому он является основным катализатором создания рабочих мест в Европе.

По данным парламентария, сейчас в 23 из 27 стран ЕС на услуги общепита применяют льготный тариф – от 3% в Люксембурге до 14% в Финляндии.

В Литве эти услуги облагаются стандартным 21% НДС.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ