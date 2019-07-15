C Facebook взыщут 5 миллиардов долларов за утечку данных

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Федеральная торговая комиссия США оштрафовала Facebook на 5 млрд долларов из-за утечки данных 87 млн пользователей, которую компания обнаружила в 2018 году.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников издания, решение ведомства также включает ограничения, касающиеся работы с персональными данными пользователей. Их подробности пока неизвестны.

Договоренность поддержали на этой неделе трое из пяти членов комиссии. Федеральная торговая комиссия начала расследование в отношении Facebook в марте 2018 года. В отчете Facebook за первый квартал 2019 года говорится о возможных «непредвиденных расходах», которые могут возникнуть из-за расследования властей США. Тогда компания оценила их в 3-5 млрд долларов.

Материалы, касающиеся соглашения, далее будут переданы на рассмотрение в Министерство юстиции США. Как скоро ведомство вынесет свое решение, пока не уточняется. Как отмечает газета, в соглашении оговариваются новые требования властей США к Facebook относительно хранения личных данных пользователей.

Facebook и Федеральная торговая комиссия отказались комментировать ситуацию изданию.

В марте 2018 года Facebook сообщила об утечке данных 50 млн пользователей, а в апреле уточнила, что пострадавших больше — 87 млн. Источником утечки стала компания Cambridge Analytica, которая собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году.

В конце прошлого года издание New York Times со ссылкой на внутренние документы и интервью с сотрудниками Facebook сообщило, что Facebook позволила поисковой системе Bing компании Microsoft видеть имена друзей фактически всех пользователей соцсети, а также дала возможность компаниям Netflix и Spotify читать личные сообщения пользователей.